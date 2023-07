Bocconi ’killer’ nel parco "Altri casi lo scorso anno"

CENTO

Se ancora il consigliere d’opposizione Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia) è in attesa di risposte, ci si domanda se lasciare bocconi avvelenati nei parchi, sia un fenomeno diffuso nel centese e cosa possa spingere a compiere questo gesto che, bravata o tentativo di avvelenamento, rappresenta comunque un reato penale. Abbiamo fatto il punto con l’assistente capo della polizia locale di Cento Michela Bosi che per tanti anni ha seguito la tutela e il benessere degli animali. "Abbiamo avuto casi sporadici nel tempo soprattutto legati a questioni tra privati che abbiamo seguito e attenzionato, riconducibili ad attacchi mirati per questioni di vicinato o rapporti interpersonali – dice - mentre, forme così plateali come il ritrovamento di salsicce in luoghi pubblici è un fenomeno che si era già presentato l’anno scorso, con le stesse modalità. Stavolta erano posizionate vicino ad un’area di sgambamento cani dov’è alta la probabilità che l’animale possa ingerire la carne potenzialmente contaminata e poco visibile nell’erba". Ad aprile 2022, infatti, erano state trovate salsicce abbandonate in una zona poco distante, tempistica ravvicinata per questo tipo di eventi. "Si mette ancor più a rischio l’incolumità generale degli animali – prosegue – perché potrebbero esserci contaminazioni e creare una catena di avvelenamento. In un parco, poi, potrebbe anche essere pericolosa per i bambini. Questi gesti generano un pericolo sociale e danno il via a una procedura che porta a repertare il boccone, fare indagini e coinvolgere anche altri enti come l’istituto zooprofilattico competente per territorio, per verificare la presenza di sostanze o materiali nocivi". Chiara l’ordinanza ministeriale che spiega che l’esame ispettivo dei bocconi sospetti dev’essere refertato entro 24 ore e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti. Importante dunque l’immediata segnalazione alle forze dell’odine. "I centesi sono sempre stati molto attenti e negli anni si sente la tutela che hanno verso gli animali – prosegue – abbiamo già visto in passato come il tam tam sui social sia una forma utile per avvertire di un pericolo trovato e dunque far stare più attenti tutti". Ci si domanda se guardando gli anni e gli episodi, si possa capire cosa guida la mano di chi abbandona salsicce potenzialmente pericolose nei parchi. "Non si può delineare un profile – dice – nella nostra zona non vi è il problema dei cani o gatti randagi mentre, negli anni, si nota una forte insofferenza verso l’inciviltà dei proprietari che non raccolgono le deiezioni dei loro cani". Avere telecamere nei parchi permetterebbe di avere un l monitoraggio importante".

Laura Guerra