Bocconi sospetti rinvenuti in campagna Controlli e indagini

Ancora bocconi quasi sicuramente avvelenati, ancora persone che non hanno rispetto per gli altri animali, poiché il veleno non è selettivo e uccide qualsiasi animale. E’ successo, ieri mattina, lungo la stradone di campagna "Stagnane" fra Rovereto e Alberlungo, poco distante da uno stagno. Segnalato da Lara Coltra, una lavoratrice in agricoltura, che ama e possiede cani, la quale con grande senso civico ha allertato il sindaco di Ostellato Elena Rossi dopo aver constato la presenza di oltre 50 di spessi "bottoni" bluastri di circa 5 centimetri di diametro gettati per lungo tratto sulla sponda di un fossato. Il primo cittadino non poteva intervenire personalmente sul posto, ma è giunta in tarda mattinata mentre erano già state completate le operazioni di bonifica e ha allertato un gruppo di volontarie della comunità ostellatese. E’ stata avvisata anche la Polizia Locale e sul posto è intervenuta la Provinciale ed un agente ha recuperato i bocconi per farli analizzare per verificare la pericolosità delle sostanze contenute.

