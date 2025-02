Body painting e arte classica, le iniziative della pinacoteca

Ancora una volta tra gli eventi legati al compleanno di Guercino e organizzati all’interno della Pinacoteca, l’arte classica e quella moderna del body painting camouflage, si sono mescolate con un risultato strabiliante grazie alla pluripremiata Barbara Passarini. "Entrando nella stanza delle statue, in diversi hanno scambiato la modella per una statua e qualcuno si è anche spaventato quando l’ha vista muovere – ha detto l’artista – per trasformare la modella sono servite un paio d’ore di lavoro tra sfumature, ombreggiature e velature. Anche se cambiano la superficie e i colori utilizzati, la tecnica è fondamentale così come il saper dipingere bene". Vincitrice per 3 volte dei campionati italiani, 7° agli europei e 11ma aii mondiali. "Essere affiancata la mia arte a quella di Guercino e Galletti – conclude - per me che insegno disegno e storia dell’arte, vivendo nell’arte da sempre, è molto bello e ci si sente parte di un mondo e di una realtà magica. E’ davvero molto bello".