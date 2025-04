Bodycam, prosegue il dibattito: "Disincentiva le aggressioni, videocamere anche alla Locale"

Si torna a parlare di bodycam. Ed è sempre Luca Caprini, consigliere comunale della civica del sindaco Fabbri a tornare sull’argomento. Del resto, il suo ruolo è senz’altro politico ma la sua storia di sindacalista di polizia – ha avuto ruoli di primo piano nel Sap – parla per lui. Il tema, già peraltro al centro di un recente documento che portava sempre la sua firma, approderà al prossimo Consiglio comunale sotto forma di mozione. L’obiettivo del documento è quello di impegnare giunta e aula ad "adottare idonei provvedimenti affinché si possa avviare un progetto per l’implementazione delle bodycam per gli agenti di polizia locale che operano sia nei servizi operativi sia per coloro che effettuano controlli di polizia stradale, con un monitoraggio costante dei risultati e delle eventuali criticità". La seconda richiesta è legata agli impegni di spesa che l’amministrazione dovrebbe prevedere per far fronte a questa richiesta. Caprini chiede espressamente di "prevedere un budget per l’acquisto e la manutenzione delle bodycam, nonché per la formazione degli agenti di polizia municipale sull’uso corretto di questo strumento".

Quello dell’impiego delle bodycam è sempre stato un terreno vischioso e oggetto di profonde contrapposizioni. Si è espresso, in questo senso, anche l’avvocato Fabio Anselmo che peraltro ha collaborato alla stesura di un atto parlamentare (un progetto di legge) finalizzato a rendere obbligatorio l’utilizzo dello strumento. "Le bodycam devono essere accese da prima dell’intervento e spente solo dopo – si legge in un post sulla pagina del legale ferrarese –. Le loro immagini devono essere archiviate, conservate e a disposizione della verità". Che è in qualche modo il contenuto del progetto presentato, fra gli altri, dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi. "Bodycam sempre obbligatorie – scandisce – Attivate da personale tecnico, non dall’agente, video archiviati e conservati 24 mesi: nessun uso per riconoscimento facciale senza reato. Basta equivoci, basta discrezionalità, basta zone grigie. Chi indossa una divisa rappresenta lo Stato e lo Stato deve essere trasparente".

Ma torniamo alla mozione di Caprini. "La sicurezza dei cittadini è una priorità fondamentale per il nostro Comune – si legge nel documento – . È chiaro come l’uso delle bodycam da parte delle forze dell’ordine abbia dimostrato di migliorare la trasparenza e la responsabilità nelle interazioni tra agenti e cittadini". Secondo Caprini, potenziando l’impiego degli strumenti da parte della polizia locale "si disincentivano atteggiamenti aggressivi verso gli agenti". Fra l’altro "le bodycam – si legge ancora nella mozione – possono contribuire a raccogliere prove in situazioni di conflitto, riducendo le controversie e aumentando la fiducia della comunità nella polizia. Questa tecnologia, che in molte città ha abbassato il tasso di criminalità, può rappresentare un passo avanti verso una polizia più moderna e responsabile".