Ferrara, 22 bodycam per i vigili urbani e altre 40 telecamere sui loro mezzi

I vigili urbani di Ferrara saranno dotati di 22 bodycam e i loro mezzi avranno altre 40 telecamere (o dashcam)

Ferrara, 15 marzo 2023 - Il Comune di Ferrara ha deciso dotare i vigili urbani impegnati in servizi operativi particolari, come i trattamenti sanitari obbligatori (Tso), 22 nuove bodycam per "garantire la produzione di video ad elevata risoluzione utili a migliorare la gestione dei comportamenti, così da elevare gli standard di sicurezza del personale".

Ma utili anche "ad acquisire fonti di prova utilizzabili in caso di contenzioso o di giudizi presentati all'autorità giudiziaria o civile". Inoltre, sui veicoli di servizio saranno installati 40 dispositivi dashcam per l'acquisizione di immagini e video per le attività di Polizia e le procedure di rilievo di situazioni critiche, come possono essere gli incidenti stradali. Ogni investimento di dotazioni per la Polizia Locale "è un investimento per tutti i ferraresi.

Consegnare agli agenti dispositivi all'avanguardia significa innanzitutto avere rispetto del loro ruolo, ma accrescere la protezione personale porterà benefici anche ai cittadini, nei confronti dei quali verranno resi ulteriori servizi", dice il vicesindaco e assessore delegato alla Sicurezza Nicola Lodi. "Queste strumentazioni - aggiunge ed evidenzia - si sono rivelate molto utili anche negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche. Non è più possibile sentire di operatori feriti nell'eseguire il proprio lavoro ed è nostra intenzione fornire loro ogni mezzo. Inoltre è un ulteriore passo nella rivoluzione della Polizia locale che si sta compiendo, come previsto nelle linee di mandato del sindaco".



Lodi ricorda che quando si insediò la giunta Fabbri "la massa vestiario era inadeguata, le strumentazioni obsolete e ciò provocava nei ferraresi un clima di sfiducia: ora l'aria è decisamente cambiata", dopo "il milione e mezzo di euro investito negli ultimi anni" con 400.000 euro per sostituire le divise invernali ed estive, 380.000 euro per acquistare nuovi veicoli, 720.000 euro per le varie strumentazioni fra cui targasystem, distanziatori, sistema di addestramento, droga test "e molto altro. Con questi investimenti e grazie alla grande professionalità degli agenti, senza i quali questo cambiamento non sarebbe stato possibile, la Polizia Locale è tornata ad essere efficacemente al fianco delle esigenze di sicurezza dei ferraresi", conclude il vicesindaco.