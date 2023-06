Boldini approda sotto la Lanterna

Il ritratto de ‘La contessa de Leusse’ (1889-90), capolavoro del pittore ferrarese Giovanni Boldini, sarà in mostra a Genova e il Comune, per la prossima esposizione nel capoluogo ligure, concederà il prestito dell’opera conservata nei depositi delle gallerie civiche. Il prestito – deliberato ieri in giunta – segnerà l’avvio di uno ‘scambio’ con la città ligure in vista di prossimi eventi. Boldini, dopo Parigi, Bologna e Asti, torna ad essere il cuore di esposizioni nazionali e internazionali. La mostra genovese aprirà il 12 ottobre.