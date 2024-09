Bolkestein, affondo del Pd:: "Servono le sanatorie"

COMACCHIO

"Dopo il quadretto inscenato dall’assessore Cardi e dalla consigliera Negri, continua il battibecco fra le due anime di questa destra locale in merito alla direttiva Bolkestein rimpallandosi la responsabilità di scelte, o meglio di non scelte operate dai loro rappresentanti locali". Intervengono così, in una nota, gli esponenti del Partido democratico locale. "Si tratta di un film già visto di dilettanti politici che cercano paraventi per nascondere le incapacità loro e dei loro sodali nazionali ad agire in maniera responsabile e coerente. Così assistiamo prima all’intervento tanto scomposto quanto tardivo del consigliere Calderoni, che dopo aver votato l’o.d.g. della maggioranza lanciandosi in amorevoli abboccamenti con l’assessore, sente il bisogno di aggiustare il tiro sulla stampa". Arriva tardi il consigliere, perché quelle proposte ben più articolate e comprensive di ulteriori elementi sono già sul tavolo del Governo, su proposta delle Regioni e basterebbe solo un bagno di realtà e umiltà (citando l’assessore Cardi) da parte del partito di maggioranza per approdare a una seria iniziativa legislativa – proseguono – il Governatore dell’Abruzzo Marsilio, uomo vicinissimo alla presidente del consiglio, proprio in questi giorni ha approvato i criteri per le aste del proprio litorale. Evidentemente Marsilio non è a conoscenza di trattative internazionali".

Dal Pd l’affondo finale. "Al di là di tutto, resta in ogni caso la responsabilità politica del partito di maggioranza relativa che per anni ha illuso un’intera categoria, seminando però incertezze, precarietà – si legge ancora nella nota – costringendo un settore all’immobilismo, impedendo ora un serio confronto con le categorie che non sia solo propaganda. A livello locale purtroppo ci muoviamo in maniera non difforme tra propaganda e interventi estemporanei. Gli uffici hanno aperto un bando per ricercare un consulente esterno per preparare le aste, mentre gli stessi uffici non riescono ad evadere il numero importante di pratiche di sanatorie senza le quali gli attuali gestori sarebbero esclusi dalle aste e la politica non riesce a intavolare con Regione e associazioni di categoria, un percorso che sappia valorizzare l’esperienza, l’innovazione e la qualità dei servizi e perché questo pur doloroso passaggio possa rappresentare un momento di rilancio per l’offerta complessiva della riviera da costruirsi assieme ai nostri operatori. Occorre un cambio di passo o un bagno d’umiltà e realtà nel prendere atto che non se ne hanno le forze e le capacità".