Bolkestein, Cardi replica:: "Quali le sanatorie inevase?"

COMACCHIO

Il dibattito sulla Bolkestein non infiamma solo il contesto nazionale, ma anche quello locale, dove ovviamente è più sentito, come la costa comacchiese. Per questo l’assessore Antonio Cardi e il consigliere Bruno Calderoni replicano alle accuse lanciate dal Pd locale. "Siamo sicuramente dei dilettanti della politica – scrivono in una nota - , in quanto dotati di un proprio lavoro e di una propria professionalità che ci consente di vivere senza la politica. Allo stesso tempo il Circolo locale del PD è semplicemente ridicolo: è da almeno tre mesi che il consigliere Calderoni suona al citofono del Circolo locale del PD per la sottoscrizione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’Amministrazione comunale comacchiese, che i Consiglieri del PD non firmano perché hanno paura di andare ad elezioni anticipate, visto il vento che tira in provincia di Ferrara". Cardi e Calderoni sottolineano che sono state innumerevoli le citofonate rimaste inascoltate da parte del Pd locale. "Da fieri oppositori, a livello nazionale, del Condono Edilizio di Berlusconi del 2004, nonchè del dcreto Salva-Casa del Governo Meloni – scrivono – notiamo con grande piacere la conversione degli amici del PD comacchiese nei confronti delle sanatorie edilizie dei balneari: molto bene, del resto anche un orologio rotto segna l’ora corretta due volte al giorno".

Da qui l’invito al circolo del PD comacchiese "a segnalare puntualmente al sottoscritto le pratiche edilizie a sanatoria dei balneari rimaste inevase, – sottolinea Cardi – a vostro dire, per colpe imputabili all’amministrazione: mi impegno personalmente a verificarne l’iter amministrativo presso l’Ufficio Demanio ed eventualmente a sollecitarne l’approvazione. Allo stesso tempo mi impegnerò a sollecitarne la formale reiezione qualora le colpe siano imputabili ai concessionari e/o ai tecnici dei concessionari. Del resto ricordo che esiste sempre la demolizione degli abusi edilizi come valida alternativa alla sanatoria edilizia per mettersi in regola. Rimango in attesa dei numeri di pratiche edilizie da parte del Circolo del PD. Infine rispondo all’appello del PD locale: occorre il cambio di passo? Bene, firmate la mozione di sfiducia del consigliere Calderoni, o presentatene una voi, altrimenti andate a starnazzare con le anatre in valle. Attenti però il centrodestra comacchiese, che al termine di questa esperienza mi vedrà unicamente come elettore, è pronto per le elezioni e la kermesse di Fratelli d’Italia tenutasi lo scorso fine settimana a Lido Estensi è lì a testimoniarlo".