Bolkestein, Corsini sicuro:: "Valore a chi ha investito"

LIDO DEGLI ESTENSI

Non hanno nascosto le comprensibili preoccupazioni per il futuro, i rappresentanti degli stabilimenti balneari che, ieri nella sede del Cesb (Cooperativa esercenti stabilimenti balneari) a Lido degli Estensi, hanno partecipato all’incontro promosso dal Circolo Pd di Comacchio con l’assessore regionale Andrea Corsini rispetto al tema delle concessioni balneari. Affiancato dal segretario comunale del Pd Michele Farinelli, dal presidente del Cesb Nicola Spinabelli e alla presenza di balneari e rappresentanti delle associazioni di categoria, Corsini ha rimarcato l’urgenza di affrontare il problema: "Tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese non hanno saputo o voluto risolvere questo problema. Un problema che colpisce prima di tutto i concessionari, ma anche tutta la filiera turistica balneare". Secondo Corsini è inutile parlare oggi di uscire dalla direttiva Bolkestein, "percorso che si sarebbe dovuto fare nel 2009, quando è stata recepita", e ha ricordato la proposta avanzata nel 2021 dalla Regione Emilia Romagna "e che è stata poi assunta da tutte le Regioni" nell’ottica di dover procedere alle evidenze pubbliche, in cui venivano posti alcuni criteri che possano essere inseriti nella legge quadro che il governo dovrebbe emanare: tra questi il riconoscimento del valore aziendale dell’impresa, degli investimenti realizzati e della professionalità degli operatori che hanno sinora gestito il bene demaniale, e la possibilità per Regioni e Comuni di poter concorrere alla definizione dei criteri dei bandi di gara, considerando le peculiarità specifiche dei singoli territori.

Corsini ha rimarcato che la proposta fosse volta "alla difesa delle imprese balneari", agendo nel solco delle normative attualmente vigenti. E nell’ambito del suo intervento ha rappresentato la difficoltà delle Regioni, "mai convocate dal Governo per un confronto sul tema", e dei Comuni che hanno linee chiare da poter seguire. Da parte dei concessionari presenti è stata manifestata forte preoccupazione, ricordando nei loro interventi che dietro agli stabilimenti ci sono famiglie che hanno investito nell’attività, e temono per il loro futuro. Nell’occasione si è parlato anche di viabilità: Corsini ha riferito che vi sono alcune ipotesi sul tavolo sia in termini di infrastrutture che di servizi per dare risposte al territorio, e riferito che a breve è previsto un incontro con tutti gli enti interessati per affrontare la questione dei cantieri sulla superstrada ‘Ferrara-Mare’ allo scopo di trovare soluzioni che riducano i disagi per coloro che si sposteranno verso la costa con l’avvio della stagione balneare.

Valerio Franzoni