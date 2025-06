Bolkestein, la paladina della costa: "Spiagge all’asta, danni ambientali". L’Europa accoglie la sua petizione

di Mario BovenziFERRARAHa quattro maremmani, tutti adottati. Uno era un cucciolo, volevano sopprimerlo. Ha tre master. E da 20 anni si occupa di gestione patrimoniale, risanamento aziendale e tutela delle famiglie. Dalle imprese sull’orlo della crisi agli amici a quattro zampe, lei li salva. "La perdita di mio padre ha segnato un cambiamento decisivo. Ho dedicato la mia esperienza al risanamento aziendale, intervenendo con successo in situazioni di difficoltà finanziaria per imprese e famiglie", racconta. Decisivo anche un altro aspetto legato al mondo dei più piccoli. E’ il progetto Angela Celentano, lei era presidente del comitato ’Troviamo i bambini’, contribuirono al miglioramento della legge sui piccoli scomparsi. "Questa esperienza mi ha segnato profondamente", sottolinea.

Tante le vite di Coralba Bonazza, di Comacchio, che ora rischia di passare allo storia per una lezione all’Europa. Il campo è la Bolkestein, la direttiva così odiata dai balneari, le loro spiagge all’asta nel 2027 dopo un lungo braccio di ferro. "Ma come – afferma decisa Coralba Bonazza, nel suo studio, carte e fascicoli, schedari e computer – i pilastri fondativi dell’Europa sono la tutela dell’ambiente, il green. E poi partoriscono una direttiva che quell’ambiente, i nostri paradisi naturali mette a rischio. Cosa ne sarà dei nidi di fratini quando una multinazionale si metterà a costruire, buttare cemento in spiaggia?". E’ stata lei a presentare nei palazzi di Bruxelles la petizione numero 0191/2025. E’ stata accolta dalla commissione petizioni. Una svolta storica nella battaglia contro la Bolkestein. Che non finisce sotto i riflettori perché rovina imprenditori da generazioni, ma perché compromette l’ambiente. La petizione riguarda la presunta incompatibilità tra la direttiva e la tutela delle aree costiere dei siti Natura 2000. La questione tocca decine di migliaia di concessioni demaniali, spesso in habitat marini protetti.

"Ho mandato l’atto a Bruxelles a febbraio, adesso è stato accolto. Il punto centrale è molto semplice, la direttiva mette a repentaglio un territorio, l’Italia è il paese con la percentuale più alta in Europa di siti Natura 2000. Qui quelle aste non si possono fare. Nuovi imprenditori vuol dire nuove costruzioni, ruspe, operai, cemento. No, sono convinta che la mia tesi passerà. L’Europa si professa paladina della sostenibilità, di un futuro verde e poi emana quel testo senza rendersi conto che distrugge coste e mare". E adesso? "L’Europea potrebbe anche ammettere che la Bolkestein non può essere applicata nei siti protetti, aprendo la strada a una concessione speciale ambientale". Dai maremmani alla nostra costa, operazione salvataggio. Fa ricorso ad una metafora. "Il nostro mare, la natura sono un patrimonio fragile, come sono fragili i nostri anziani. I titolari degli stabilimenti, ne conosco tanti, sono come una badante, sono loro i veri custodi delle spiagge. La Bolkestein mette a repentaglio questo mondo, dovevo fare qualcosa".