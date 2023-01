Bolkestein, le associazioni "Emendamento importante"

Eliminare il termine del 31 dicembre 2023 ed estendere l’efficacia delle concessioni degli stabilimenti balneari fino al varo della riforma complessiva di settore. Lo prevede un emendamento di Fratelli d’Italia (con prima firma della senatrice Lavinia Mennuni) al decreto Milleproroghe, che - a quanto si apprende, dovrebbe essere tra i segnalati del partito. Di fatto, la proposta cancellerebbe l’attuale termine del 31 dicembre 2023 - fissato dalla legge sulla Concorrenza e confermato dal Consiglio di Stato - per l’efficacia delle concessioni, stabilendo che le stesse "continuano ad avere efficacia fino all’approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina", quindi con un contestuale rinvio delle gare, che la Legge sulla concorrenza prevede dal 1° gennaio 2024. L’emendamento, presentato da FdI, viene visto positivamente da Nicola Ghedini (Cna Balneari): "L’uscita di Fratelli d’Italia non può che essere vantaggiosa, in quanto va a legittimare le nostre richieste. Quello che sarà il risultato, lo vedremo tra una ventina di giorni. Ora è necessario che venga instaurato un tavolo di lavoro con le parti del Governo interessate e le associazioni di categoria, consapevoli che ci sarà comunque una battaglia importante da giocare in Europa. Resta il tema della mappatura delle spiagge, ma noi già sappiamo che non vi è scarsità del bene, e dovremo vedere se ciò basterà a convincere l’Unione Europea che le nostre concessioni non debbono essere messe a gara. Importante è che l’opinione pubblica non ci consideri una lobby: non siamo una lobby, bensì operatori turistici che fanno turismo sulla costa, e mantengono ordinate e curate le spiagge". Luca Callegarini (Confesercenti) aveva già avuto modo di leggere l’emendamento.

"La possibilità di una proroga, a nostro parere, potrebbe anche andare bene, considerando il fatto che non è stata ancora effettuata la mappatura prevista delle spiagge, né varata la riforma complessiva – commenta -. Ma si tratta comunque di una proroga, e occorrono tempi certi. A questo si aggiunge un problema a Comacchio, dove più della metà delle concessioni debbono ancora essere definite in termini di rinnovo. Si tratta di una questione cui il Comune sta lavorando alacremente. E proprio giovedì prossimo avremo un incontro con l’amministrazione comunale per capire la situazione". Secondo Vittorio Origlia (Confartigianato), l’estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali prevista nell’emendamento può rappresentare "una boccata d’ossigeno per gli operatori turistici. E ‘cade a fagiolo’ con l’inizio della Fiera a Rimini. Questo significa per gli operatori interessati di pensare agli investimenti sulla loro attività".

