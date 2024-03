Bolkestein, raccolto l’appello: "Siamo convocati in Parlamento"

È stato raccolto dai parlamentari delle forze di maggioranza, l’appello lanciato da Assobalneari Italia e Base Balneare che lunedì, in assemblea unitaria, hanno chiamato a raccolta balneari da tutte le regioni italiane. "Infatti – affermano Fabrizio Licordari di Assobalneari Italia Federturismo Confindustria e Bettina Bolla di Base Balneare -.al termine dei lavori è giunta la notizia ai vertici delle due associazioni della convocazione a Palazzo Chigi delle organizzazioni di settore subito dopo la prima tornata del tavolo delle trattative che il Governo sta conducendo a Bruxelles, per lavorare insieme sul prosieguo del tavolo e quindi per trovare la risoluzione del problema del rinnovo delle concessioni. Assobalneari e Base Balneare continuano fiduciose a sostenere in modo costruttivo il lavoro svolto dal Tavolo tecnico per arrivare ad una corretta applicazione della Direttiva Bolkestein e terminare la ricognizione dei litorali italiani per stabilire i criteri della scarsità della risorsa". Le due associazioni di categoria, dunque, stanno attendendo con fiducia l’esito della trattativa tra Governo e Commissione europea, con l’obiettivo di salvaguardare gli attuali titolari di concessioni balneari. L’assemblea di lunedì (foto) sera è stata molto partecipata, come riporta Fabrizio Licordari, "e molto apprezzati, tra gli altri, sono stati gli interventi dell’assessore del Comune di Comacchio Antonio Cardi (che ha partecipato da remoto), dell’onorevole Deborah Bergamini, dell’onorevole Maurizio Gasparri, dell’europarlamentare Salvatore De Meo che hanno perfettamente centrato l’argomento". Presenti anche Paolo Taglioli di Assoidroelettrica, e Marrigo Rosato di Ana (Associazione nazionale ambulanti).