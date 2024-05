Bolkestein, tutto da rifare: "Criteri chiari per i bandi"

Una sentenza della settima sezione del Consiglio di Stato, pubblicata martedì scorso, ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre 2023, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024. In un’altra, pubblicata lo stesso giorno, ha lasciato una porta aperta sulla questione relativa agli indennizzi ai concessionari uscenti, ritenendo in questo caso opportuno attendere una decisione della Corte di giustizia europea prima di pronunciarsi. È stata in particolare la prima a rinfocolare la discussione sull’ormai annoso tema relativo all’applicazione della direttiva Bolkestein, sebbene analoghe conclusioni siano state emesse nel recente passato dal Consiglio di Stato. Luca Callegarini, referente di Confesercenti e presidente del Consorzio Lido di Volano, ritiene ora più che mai indispensabile che venga fatta chiarezza e, soprattutto, che venga indicata la strada da parte del Governo: "La sentenza del Consiglio di Stato non ha portato nulla di nuovo sotto il sole. Che si vada verso le evidenze pubbliche sembra inevitabile. Ma occorre una riforma e criteri chiari da parte del Governo che possano garantire la tutela delle imprese: non bisogna mai dimenticare che dietro gli stabilimenti balneari vi sono famiglie che hanno lavorato e investito sulla loro attività, valorizzando il comparto turistico".

Callegarini non nasconde che vi sia molta preoccupazione, "ed è proprio per questa ragione che servono risposte e criteri certi nel più breve tempo possibile, anche per evitare che i comuni costieri vadano in ordine sparso, con il rischio che si aprano contenziosi. Se le gare non si faranno, molto meglio, ma se dovranno essere indette, è necessario fare tutto il possibile per salvaguardare gli attuali titolari". "Assistiamo alla pubblicazione di due sentenze del Consiglio di Stato in contrasto tra loro: una impedisce temporaneamente la messa a gara delle concessioni balneari e rimanda alla Corte di Giustizia Europea ogni decisione, l’altra invece obbliga i comuni a indire subito le gare. Poche idee e ben confuse – rilevano Fabrizio Licordari e Bettina Bolla, rispettivamente presidenti di Assobalneari aderente a Federturismo Confindustria e La Base Balneare con Donnedamare -. In particolare, la scellerata sentenza del Consiglio di Stato che obbliga i Comuni italiani a indire gare per riassegnare le concessioni balneari subito, in disaccordo con quanto definito nel "Milleproroghe", avrà effetti devastanti sull’occupazione mettendo a rischio l’intero settore". Il loro auspicio è che il Governo adotti con urgenza "un provvedimento legislativo" per tutelare le imprese "e correggere questa interpretazione errata dei giudici amministrativi".