"Bolkestein, un anno perso. Il Governo intervenga"

L’UE ha inviato a Roma una lettera d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari. Una notizia che ha provocato una dura reazione nei confronti del Governo da parte dell’assessore regionale al Turismo e Commercio Andrea Corsini: "La bocciatura della Ue al tentativo del Governo di prorogare le concessioni balneari è purtroppo chiara – afferma –. E ha fatto perdere all’Italia un anno di tempo, dodici mesi di promesse elettorali nocive in cui invece ci si sarebbe dovuti mettere al lavoro per presentare una proposta di buon senso. Un documento che la Regione Emilia-Romagna aveva elaborato più di un anno fa e che aveva trovato d’accordo tutte le Regioni. Con il risultato che ora, entro due mesi, si dovrà applicare la Bolkestein per non incorrere in sanzioni che sarebbero pagate da tutti i cittadini, oltre alla pioggia di ricorsi che arriveranno".

Queste le parole di Corsini, nel commentare il parere motivato inviato al Governo italiano dalla Commissione Ue "in cui vengono contestati i risultati della mappatura sulle concessioni balneari e le proroghe effettuate. Un bel pasticcio, per usare un eufemismo, che in primo luogo si abbatte sui lavoratori e sulle imprese balneari, ma che in pratica ci riguarda tutti – rimarca l’assessore regionale –. E questo solo per non aver voluto ragionare su un testo – e mettersi al lavoro con Regioni, Comuni e Associazioni del settore – che ha tutte le carte in regola per salvaguardare il valore aziendale delle imprese esistenti e, nello stesso tempo, rispettare i principi di libera concorrenza di chi in quel mercato vuole entrare". E lancia un appello: "Adesso non si perda altro tempo – conclude –. Il primo punto da negoziare con l’Ue sono i decreti attuativi. Bastano tre regole chiare valide per tutta Italia. E poi, con il coinvolgimento attivo delle Regioni che conoscono bene il territorio, si proceda a elaborare una strategia per mettere fine a questo inutile rimpallo che sta tenendo in bilico da troppo tempo imprese, lavoratori e famiglie".

Come ricordato da Corsini, oltre un anno fa era stato proposto al Governo un documento, che vede la Regione capofila, contenente proposte per la riforma nazionale delle concessioni balneari. Tra i punti cardine, il giusto riconoscimento del valore aziendale dell’impresa, degli investimenti realizzati e della professionalità degli operatori che hanno gestito finora il bene demaniale: elementi che dovranno essere considerati tra i criteri di valutazione dei nuovi bandi di gara, insieme agli standard qualitativi dei servizi e alla sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti.

v. f.