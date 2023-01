"Bollette alle stelle, dobbiamo arrenderci Chiudiamo le porte del bar"

Sta facendo la spesa per il suo bar Stefania Pavesi. Nel carrello ci sono frutta, verdura, panini. E’ la sua una delle ultime spese per il Cafè Saint-Étienne, luci e tavolini affacciati in via Boccacanale di Santo Stefano. Era per lei un sogno, coltivato insieme alla sua amica d’infanzia Anna Montori. Un sogno che si è infranto davanti ad una realtà fatta di bollette alle stelle, costi lievitati dietro il bancone. Anche i clienti, seduti ai tavolini fuori dal locale, le guardano e scuotono la testa un po’ tristi. "Il locale funziona, abbiamo un bel giro di clienti – raccontano la macchina del caffè che sbuffa vapore misto ad aroma –, ma non riusciamo a reggere sotto questa grandinata di costi, è un’impresa impossibile". Avevano resistito al Covid, alla quarantena con le sue strade deserte e silenziose, mascherine sul volto a nascondere il sorriso di queste due amiche che ci hanno creduto fino alla fine. "Quando l’emergenza sanitaria con le sue limitazioni si è conclusa – riprendono – pensavamo di aver attraversato il guado, di essere uscite dalle sabbie mobili della pandemia, di esserci lasciate il peggio dietro le spalle". Non era così.

E’ arrivata la guerra in Ucraina con l’ondata di aumenti nei bagliori delle bombe e nell’abbaglio di una speculazione che non sembra voler cedere il passo. Il futuro? Un grande punto interrogativo. "Non abbiamo progetti, non sappiamo cosa faremo – proseguono – e pensare che prima che cominciasse tutto questo volevamo anche assumere un dipendente". Entrambe sono fidanzate, entrambe devono pagare l’affitto per l’abitazione dove vivono. Non sarà facile affrontare quello che il domani riserva. "Siamo riuscite a vendere ad un prezzo stracciato – concludono –, qui verrà una coppia, hanno anche un bambino". Il 13 sarà l’ultimo giorno, si spegnono le luci del bar, di un sogno al quale hanno creduto per cinque anni.

m. b.