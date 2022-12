Bollette, conto salato per le aziende In un anno spesi 117 milioni in più

Il caro-energia è stato un vero e proprio salasso. Sia per le famiglie che per le imprese. Proprio su questo ultimo versante, quello produttivo, si è concentrato il centro studi di Confartigianato che ha elaborato uno studio che fotografa una situazione piuttosto critica. Infatti, le micro e piccole imprese ferraresi (ossia quelle che hanno un numero di addetti inferiore alle 50 unità), hanno pagato 117 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso. Sì, avete letto correttamente. La scure energetica ha colpito tutte le imprese, ma quelle micro e piccole che compongono il 99% del tessuto produttivo provinciale ne hanno senz’altro risentito maggiormente. Circa trentamila attività produttive dislocate su tutto il territorio provinciale. A commentare la ricerca elaborata dal centro studi di Confartigianato è il segretario provinciale dell’associazione di categoria, Paolo Cirelli. "L’impatto del caro-energia – spiega Cirelli – è stato devastante per le micro e piccole imprese del nostro territorio. La quantificazione numerica della differenza che hanno pagato le aziende quest’anno rispetto all’anno scorso, rende l’idea di quello che è a noi apparsa come una speculazione sull’erogazione delle forniture". Forniture chiaramente indispensabili per i processi produttivi. Ma questi maggiori costi registrati nel 2022, si aggiungono a un altro gap che il territorio – questa volta su scala nazionale – sconta storicamente. "Per via di oneri di sistema pesantissimi – prosegue il numero uno dell’associazione – le nostre imprese, oltre al caro bollette che è un fenomeno circoscritto a quest’anno (per ora), pagano da anni l’energia attorno al 30% in più rispetto agli altri competitor esteri". A problemi si aggiungono problemi. "A tutto questo – scandisce Cirelli – va aggiungo un altro fattore: la spirale inflattiva ha raggiunto livelli quasi a doppia cifra. Questo fenomeno, oltre agli effetti diretti che genera sul mercato, ha avuto un altro effetto micidiale sul fronte del credito. Infatti, i tassi di interesse sono letteralmente schizzati alle stelle". Non solo, sul versante creditizio – dati della Camera di Commercio alla mano – le concessioni hanno registrato una flessione di dieci punti in quindici mesi. E questo è un altro dei punti di criticità per la sopravvivenza del sistema economico. "Sul credito – osserva Cirelli – occorre che vengano implementate le occasioni per garantire alle imprese la liquidità necessaria ad attutire l’impatto del caro energia sui bilanci". D’altra parte, per sopportare una scure di questa entità, quanto meno le imprese hanno la necessità di ‘spalmare’ i costi su più annualità in modo da non gravare su un unico bilancio di esercizio. Che poi sarebbe quello dell’anno in corso. Ma il problema del caro bollette, per quanto grave, è solo la punta di una difficoltà diffusa sul nostro territorio e di un deficit di competitività reso ancor più grave dall’emorragia demografica. Ed è per questo che Cirelli lancia un ulteriore appello alla politica. "I bonus governativi non sono sufficienti per garantire alle nostre imprese di superare questo momento di grande difficoltà – chiude il segretario –. Servono, per il nostro territorio, misure straordinarie per creare posti di lavoro e per garantire una defiscalizzazione e una decontribuzione che permetta nuovi insediamenti produttivi e il mantenimento di quelli esistenti, come la zona franca urbana".