"Bollette e contatore gas, la mia odissea con Hera"

Caro Carlino,

Hera vuole 67,10 euro per chiusura contatore gas mai avvenuta in quanto dimostrato che le fatture e i relativi solleciti non ci erano stati recapitati per negligenza del postino, come del resto tutta l’ altra corrispondenza (ci siamo resi conto del disservizio quando Asl, banca e un cliente ci hanno informato che le lettere erano tornate indietro per “destinatario sconosciuto”, nonostante l’indirizzo sia lo stesso da 50 anni). Con la richiesta di inviarci le fatture pregresse e future via mail (tutte pagate ad oggi, comprese le spese di mora) abbiamo anche domandato di non addebitarci la spesa in oggetto, in quanto il mancato pagamento era imputabile alla incuria delle poste. Questa richiesta è stata fatta più volte sia telefonicamente, sia via mail, sia allo sportello degli uffici Hera di Ferrara e tutti hanno detto che era in discussione e che avremmo avuto una risposta. Da Hera nessun riscontro, ma telefonata e messaggio da una società recupero crediti, per cui siamo tornati due volte allo sportello di Ferrara per parlare con l’ufficio preposto al recupero crediti, e ci viene detto che è il computer in automatico che rileva il mancato pagamento. Ricordato all’impiegato il perché della nostra richiesta, questi mi ha risposto “dicono tutti così”, e che sarebbe arrivata una risposta. Da Hera nessuna comunicazione, in compenso una mail e un messaggio da un’altra società di recupero crediti.

Maria Teresa Ghirardi