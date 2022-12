Bollette, il ’Bassi’ chiude al pomeriggio

di Laura Guerra

"A causa del caro bollette, a partire da domani il Centro Sociale Ugo Bassi, i pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, rimarrà chiuso. Auspicando che riescano a trovare , in finanziaria, dei contributi per il volontariato". E’ l’annuncio dato da Franco Cattabriga, presidente del centro, nel giorno di Natale, mostrando le difficoltà di un centro trasferitosi da poco nella nuova sede, in una zona al momento poco visibile, con un mutuo da estinguere ma, annunciando anche la loro tanta voglia di fare cose per la città. "Vogliamo sia un 2023 brillante e questa pausa ci serve per tirare fiato ma soprattutto cercare economie e risparmi – spiega – decisione di momentaneo stop pomeridiano, almeno fino alla befana, presa dopo aver valutato anche l’aspetto sociale, cioè esserci sincerati che i nostri anziani non fossero soli ma anzi, approfittando delle feste, fossero tutti in famiglia o accuditi. Dall’altro lato, abbiamo fatto i conti anche con la realtà. Siamo poco visibili, chiusi dai lavori della pinacoteca, così spesso al pomeriggio si rimane con pochissime persone, situazione che ci ha fatto decidere di tagliare le spese di gas e luce sostenute inutilmente". Poi il caro bollette. "La luce è triplicata e arrivano bollette da oltre 3000 euro mensili – prosegue – a queste si aggiunge il gas e la situazione sta diventando di delicata gestione. Abbiamo sperato in aiuti dal governo che però non sta dando nulla al terzo settore. I centri, i circoli e il volontariato sta passando davvero un brutto inverno. Confidiamo nella leggera discesa del prezzo del gas e nella promessa di un contributo della Fondazione Carice, che ci aiuterebbe a vedere meno lontana l’estinzione del mutuo residuo di 90.000 euro". Ma guarda avanti. "Ogni attività che mettiamo in campo serve per racimolare fondi ma anche per dire alla città che noi ci siamo – spiega – certo, avremmo bisogno anche di volontari in più. Abbiamo tanta voglia di fare e credo che per il centro sarà un bel 2023. Ora avremo il pranzo di capodanno, poi, subito dopo la befana, ci sarà uno spettacolo nel guardino, proseguiamo con i gnocchini del venerdì, la tombola, il burraco e riprenderanno anche le presentazioni dei libri. Poi ci sarà carnevale r abbiamo già preso contatti con agenzie, camperisti e il Carnevale, per creare collaborazioni. E anche i pranzi sociali saranno ampliati arrivando a 3 giornate, per rispondere anche alle esigenze delle scuole. Noi ci siamo e vogliamo essere sempre più parte attiva della città". Centro che conta 300 iscritti. "Il covid aveva fatto diminuire molto il numero ma ci stiamo riprendendo – chiude –le iniziative messe in campo porteranno persone e diranno a tutti che ci siamo".