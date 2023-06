Bolognesi, addio ad un simbolo "Ci mancherai"

Nei giorni scorsi è venuta a mancare una figura storica per la comunità di Ostellato: Beppe Bolognesi, memoria del paese. Ecco il profilo che ne traccia il sindaco di Ostellato, Elena Rossi: "Persona gentile, gioviale, generosa e sempre sorridente. Conobbi Beppe Bolognesi 8 o 9 anni fa quando, da assessore alla cultura, insieme a Marina Zappi (ex direttrice della biblioteca comunale), stavamo lavorando al progetto che portò alla stesura di tre monografie sulla storia più recente del Comune". Beppe era tra gli ultimi depositari di una memoria storica preziosissima. "Ascoltare i suoi racconti – sottolinea il primo cittadino – era come tornare indietro nel tempo e ascoltare favole di commovente saggezza.

Ci mancherai, Beppe.

Che la terra ti sia lieve".