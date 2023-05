Boltro sul palco con il quartetto "La musica mette d’accordo tutti"

Quando la tromba sa cantare. È questo il risultato delle mani virtuose di Flavio Boltro, che si esibirà al Teatro Comunale oggi, alle 20,30, con il suo quartetto (Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Giachino al pianoforte ed Enzo Zirilli alla batteria) e con il Decimino della Cherubini, composto da tre trombe, tre corni, tre tromboni e un bassotuba.

Il concerto chiude la rassegna ‘La musica dona emozioni’, che ha visto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini collaborare con straordinari solisti, a sostegno della Fondazione Ado di Ferrara. Flavio Boltro, lei ha già un ottimo rapporto con Ferrara.

"Sì, ci sono stato molte volte. Soprattutto, in quello stupendo Torrione Jazz Club: ci sono stato anni fa con un gruppo di francesi e sono rimasti senza parole. Poi, c’è il mio amico Alessandro Mistri, con il suo Gruppo dei 10, che organizza serate jazz allo Spirito, un bel locale in provincia di Ferrara".

Jazz a teatro: non è il luogo naturale del jazz…

"Dipende. Ho suonato in molti festival importanti, ultimamente con un quartetto europeo: abbiamo fatto concerti incredibili, come al Philharmonie di Lussemburgo, che – mi creda – sono quarant’anni che giro il mondo, ma non ho mai visto un teatro come quello. Nel periodo tra autunno e primavera, mi succede spesso di andare in teatri prestigiosi, come l’Abbado di Ferrara"

Il suo quartetto dialogherà con il decimino della Cherubini. Musicisti più esperti che suonano con giovani e talentuosi musicisti, come sono quelli dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

"Li sto conoscendo in questo momento. Importante è la presenza di un caro amico, il compositore e arrangiatore Andrea Ravizza. L’ho conosciuto qualche anno fa, quando ho partecipato al Festival di Moncalieri, in un concerto con più di cento elementi: ha arrangiato tutto lui. Riguardo a questa sera, è stato contento delle mie proposte per il quartetto che dialogherà con i fiati della Cherubini, arrangiati, appunto, da Andrea"

Mi parli dello spettacolo. Che brani proporrete?

"Abbiamo scelto alcuni brani miei, ma anche altri brani italiani conosciuti e arrangiati da Andrea Ravizza, con un doppio tributo alla canzone d’autore: a Bruno Martino con la rilettura di ‘E la chiamano estate’, scritta sull’onda del successo di ‘Estate’, e al recentemente scomparso Burt Bacharach"

E poi c’è la sua tromba, che in questo contesto è la voce principale, quasi cantante

"È così. Io sono il solista, il musicista che espone tutti i temi, alternandomi con il pianoforte, con la batteria. Anche i fiati della Cherubini raddoppieranno la tematica che propongo io, per dare un colore più ampio, ma farò anche interventi senza di loro, per alleggerire un po’"

Il concerto fa parte di una rassegna a sostegno della Fondazione Ado

"Ho viaggiato per tutto il mondo con la mia musica. Ho suonato anche a Tel Aviv, a Beirut. Posti difficili. In questi anni, mi sono accorto che la musica mette d’accordo tutti. Quando si suona, tutto funziona: è così che si alleggerisce la fatica, il dolore".

Francesco Franchella