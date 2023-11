Bomba all’ex convento di Ferrara: quando il disinnesco, evacuazione per 12mila

Ferrara, 4 novembre 2023 – Dodicimila persone da evacuare nell’arco di poche ore in una fetta di centro storico del raggio di 680 metri. Un’operazione mastodontica, necessaria per permettere il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante i lavori all’ex convento di San Benedetto, in corso Porta Po. La data cerchiata sul calendario è il 26 novembre. Una domenica ‘strategica’, perché non sono previsti eventi in città né partite casalinghe della Spal. L’unica incognita, resta il meteo. In caso di eventi violenti o emergenziali, tali da richiedere l’intervento della protezione civile, il tutto potrebbe slittare.

Bomba Day a Ferrara domenica 26 novembre: la zona rossa. L'ordigno si trova in un ex convento

L’ordigno

Ieri mattina in prefettura si è tenuta una riunione tecnica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, per studiare i dettagli dell’operazione. L’ordigno sul quale dovranno operare i militari dell’ottavo reggimento genio guastatori paracadutisti Folgore di Legnago (una trentina in tutto) è una bomba d’aereo americana da 100 libbre. Si trova al primo piano dell’ex convento, fatto definito "più unico che raro" in quanto nella quasi totalità dei casi i residuati bellici si trovano a livello del suolo. Dopo il disinnesco, che avverrà sul posto viste le precarie condizioni della spoletta di innesco, la bomba verrà portata in una cava a pochi chilometri dalla città e fatta brillare.

L’area interessata

La zona rossa è stata individuata in un raggio di 680 metri dalla bomba. Andrà interamente evacuata. I residenti interessati sono circa dodicimila. Per chi lo vorrà o non ha altre alternative, è stata individuata la Fiera come luogo di accoglienza. Nei padiglioni verranno installate sedute e lettini per eventuali persone bisognose, un presidio sanitario e un punto ristorazione. Per raggiungere la Fiera Tper metterà a disposizione navette gratuite.

Gli orari

Le operazioni di disinnesco della bomba inizieranno alle 9. "Si consiglia ai residenti – così il prefetto – si iniziare l’evacuazione intorno alle 6, in modo da avere l’area sgombera entro le 9 e non incorrere in intoppi". Le attività degli artificieri dureranno circa sei ore e mezzo. Nel caso dovessero esserci persone nella zona rossa dopo l’inizio, l’intervento verrà sospeso in attesa di riprendere in completa sicurezza. In tal modo si allungheranno però i tempi delle procedure. Anche gli animali domestici dovranno essere allontanati.

Le forze in campo

Sarà attivato un Centro coordinamento soccorsi che opererà come cabina di regia delle operazioni, sotto il coordinamento della prefettura. La protezione civile schiererà circa novecento volontari. All’ex Mof saranno concentrate squadre di pronto intervento per affrontare qualsiasi problema dovesse sopraggiungere. Sarà inoltre allertato l’ospedale di Cona per eventuali situazioni di emergenza di carattere sanitario. Il traffico ferroviario funzionerà regolarmente, mentre alcune tratte di autobus subiranno temporanee modifiche. Il Comune fornirà indicazioni esatte sulle vie che ricadranno nella zona rossa, mentre verranno attivati due numeri verdi per rispondere a qualsiasi domanda. Rimarrà chiuso il palazzo dei Diamanti e saranno sospese le messe.

Le strutture sanitarie

Nella zona rossa ricadono anche gli ospedali privati Salus e Quisisana, che per quel giorno non avranno pazienti ricoverati. All’ospedale di Cona verrà aperta una sezione per ospitare eventuali persone evacuate dalle strutture. Per la temporanea accoglienza di pazienti particolarmente fragili, anche l’Ado ha messo a disposizione una parte delle proprie strutture di ricovero.

Utenze

Durante le operazioni rimarranno attive luce, acqua e telefonia, mentre, in accordo con Hera, verranno interrotte in via precauzionale alcune forniture di gas. Sarà cura degli amministratori di condominio informare i diretti interessati.

Sicurezza

L’intera zona rossa verrà cinturata dalle forze dell’ordine. Nel contempo verranno potenziati i controlli anti sciacallaggio e sulle truffe. Non è infatti escluso che qualcuno, approfittando della situazione, possa spacciarsi per un operatore o un tecnico con lo scopo di raggirare le fasce più deboli della popolazione.

La scelta del giorno

"Abbiamo deciso di intervenire entro dicembre – spiega il prefetto Marchesiello – per evitare di operare a ridosso delle festività".