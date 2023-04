Bomba d’acqua, otto mesi dopo "Milioni di danni nelle campagne Noi, dimenticati dalle istituzioni"

di Mario Bovenzi

É la sera del 17 agosto 2022, il cielo si fa scuro come la pece. Una valanga d’acqua si riversa in pochi minuti su paesi e campi. Tetti divelti, piante abbattute, auto ridotte a lattine di coca cola accartocciate, spezzati come grissini e divelti gli alberi da frutto. Il bilancio del temporale devastante che ha come epicento – sembrava un terremoto – il territorio di Bondeno. Passano pochi giorni, martedì 23 agosto. Il presidente della Regione incontra proprio a Bondeno gli amministratori dei Comuni ferraresi e modenesi più colpiti dagli eventi atmosferici del 17, 18 e 19 agosto. La giunta regionale, che si riunisce lunedì 29 agosto, vara uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziare a far fronte ai danni subiti da privati, imprese e famiglie. Lo Stato di crisi e di emergenza regionale viene dichiarato venerdì 19 agosto. Ma c’è qualcosa che non quadra secondo Riccardo Volpin, imprenditore agricolo associato a Confagricoltura, presidente del sindacato dei conduttori in economia dell’associazione. "Ancora nessun ristoro per i danni provocati dal fortunale di agosto 2022 – la sua denuncia – le aziende si sentono abbandonate. Abbiamo subito danni per milioni di euro e dopo 8 mesi non abbiamo ancora visto indennizzi, nemmeno parziali".

Cosa è successo?

"Dopo il fortunale che lo scorso agosto ha colpito con venti fino a 150 chilometri all’ora alcune aree della provincia di Ferrara, tra le quali il territorio di Bondeno, oggi gli agricoltori danneggiati lamentano di non aver saputo più nulla dopo le promesse fatte dalle istituzioni, che all’epoca avevano garantito alle imprese adeguati risarcimenti"

Qualcuno si è fatto vivo?

"Non abbiamo più saputo nulla. Dopo la visita delle istituzioni nei giorni successivi all’evento atmosferico estremo e la notizia di un invio di un’apposita richiesta al ministero da parte del nostro assessore Regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, non ci sono stati ulteriori sviluppi"

In poche ora cambiò il profilo della campagna

"I danni sono stati molto ingenti ed hanno riguardato frutteti, magazzini, serre, fienili e altre strutture. Nel mio caso sono andati distrutti cinque ettari di frutteto. Gli alberi sono stati completamente abbattuti dalle raffiche di vento e con loro anche tutta la struttura che compone i filari, dai pali in cemento alle reti anti grandine, passando per i sistemi di irrigazione. Danni, solo per la mia azienda, che si aggirano intorno al milione di euro, e nella mia stessa situazione ci sono decine di altri agricoltori (sono 40 le aziende associate a Confagricoltura che hanno subito danni)"

Come mai questi tempi così lunghi?

"Quello che è importante sottolineare è che per un’azienda di un altro settore, una volta appurato che i danni riguardano solo il tetto e non i macchinari, si procede alla sistemazione della copertura e si ricomincia a lavorare come prima. Per noi agricoltori, purtroppo, non è così. Un frutteto abbattuto comporta la necessità di mettere a dimora nuove piante e questo significa non avere frutti per 4-5 anni, fino a che le piante non entrano in produzione. Ai danni immediati si vanno dunque a sommare i danni per la mancata produzione che perdurerà per diverse stagioni. Lo stesso presidente Bonaccini, quando è arrivato sul posto, ci aveva rassicurato dicendo che avremmo avuto tutti i ristori necessari in breve tempo. Ad oggi invece, dopo otto mesi, devo purtroppo constatare che siamo nella stessa situazione in cui eravamo all’ora. Nulla si è mosso e nessuno ci ha più contattato. Quello che chiediamo è che le istituzioni tornino a occuparsi della nostra condizione, quantomeno per aggiornarci sulla situazione dell’iter dei risarcimenti, auspicando che possano davvero arrivare"

Lanci un appello

"Confagricoltura Ferrara rinnova l’invito alle istituzioni affinché venga messa in atto ogni possibile soluzione con l’obiettivo di fornire un aiuto alle aziende colpite, a partire dalla deroga richiesta al ministero affinché i danni subiti dagli impianti frutticoli a seguito degli eventi atmosferici dell’agosto scorso possano rientrare negli aiuti previsti dal decreto legislativo 102 del 2004".