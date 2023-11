Bomba day a Ferrara domenica 26 novembre: tutto quello che c’è da sapere

Ferrara, 25 novembre 2023 – È tutto pronto per il bomba day a Ferrara. Le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico si svolgeranno domani, domenica 26 novembre, e riguarderanno oltre 12mila cittadini. Saranno effettuate dagli artificieri dell’Esercito, appartenenti all'ottavo reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago (Verona).

In particolare, l’area interessata comprende un raggio di 685 metri dal punto di rinvenimento della bomba, ovvero l’ex convento San Benedetto di via Porta Po, 81.

Le operazioni di assistenza alla popolazione sono state progettate anche grazie all'intelligenza artificiale.

La bomba e il disinnesco

“Si tratta di una bomba d'aereo del peso di 100 libbre, di produzione americana”, ha spiegato il maggiore dell’Esercito Raffaele Granato. “Nel residuato bellico è presente un organo sensibile anteriore, che è risultato armato e non in sicurezza. Per questo motivo la fase operativa sarà suddivisa in estrazione dell'organo sensibile, che verrà distrutto sul posto, il resto dell’ordigno invece verrà trasportato in una cava, sempre a Ferrara, dove verrà effettuato il brillamento”.

"L’estrazione dell'organo sensibile – ha poi specificato il maggiore – è permessa grazie al taglio dell'ordigno, fatto con una tecnica particolare, chiamate ‘swordfish’, che permette il taglio circolare della bomba per l’estrazione”.

L’intera operazione avrà una durata di sei ore.

Evacuazione e orari

La cittadinanza che vive nella zona rossa deve lasciare la propria abitazione entro le 8 di domenica 26 novembre, quando inizieranno i lavori di despolettamento della bomba d'aereo risalente alla Seconda guerra mondiale. Sarà inoltre vietato anche l’accesso alla stessa zona (compresa la chiusura del traffico) fino al termine delle operazioni, prevista per le 16.

Non solo: lo sgombero riguarda anche i cittadini residenti o temporaneamente presenti nell'area di brillamento dell'ordigno, ovvero Cava di Casaglia-Via Melvin Jones. Il Comune ha predisposto il divieto di accesso alla zona in un raggio di 150 metri a partire dalle 9 fino alle 21, quando è prevista la fine delle operazioni.

La zona rossa: la mappa e l’ordinanza del Comune con tutte le vie

Zona di accoglienza e navette

I cittadini che saranno costretti a lasciare la propria casa per permettere la rimozione dell’ordigno, potranno recarsi in Fiera. Per raggiungere la zona di accoglienza, è previsto un servizio di navette gratuito operativo dalle 6 alle 8, comprendente anche il ritorno all’area interessata al termine dell’emergenza.

Le corse verranno effettuate ogni 15 minuti dalle fermate di salita/discesa di Piazzale Dante, Viale Cavour e Corso Porta Mare verso la zona fiera. Il Comune consiglia di portare con sè il necessario per trascorrere un arco temporale di 6-7 ore, con l’eventuale pranzo al sacco, l’acqua e farmaci.

Per chi avrà animali al seguito: quelli di piccola taglia dovranno essere trasferiti in appositi trasportini, mentre gli animali di grandi dimensioni dovranno essere dotati di gabbie che ne facilitino lo spostamento. A Ferrara Fiera sarà inoltre allestita un'area esterna dedicata agli animali di compagnia.

Sospensione limitazione al traffico

Capitolo traffico: l’accesso alle vie interessate dall’evacuazione sarà vietato dalle 7 mentre da quell’orario sarà consentito il solo traffico in uscita.

Il Comune di Ferrara specifica poi che, durante le operazioni di bonifica della bomba, sono sospesi i divieti di circolazione previsti per le domeniche ecologiche.

La polizia provvederà a controllare il perimetro dell’area interessata e a favorire la viabilità nelle aree limitrofe a quella evacuata.