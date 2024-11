Bombardamento a Torbiera, martedì anniversario della strage

La Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale che sarà celebrata domani a Codigoro, si arricchisce di una ulteriore giornata di commemorazione. Dopodomani ricorre l’ottantesimo anniversario del tragico bombardamento a Torbiera, dove persero la vita 17 vittime innocenti, in prevalenza bambini, anche in tenera età e donne. Per ricordare l’accaduto alle 10.30, le Autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma si ritroveranno davanti al monumento di Torbiera, realizzato dallo scultore codigorese Massimo Gardellini, per commemorare i 17 innocenti del bombardamento alleato. Dopo l’intervento del sindaco Alice Zanardi, ci sarà la benedizione del monumento e poi il corteo si trasferirà nella vicina chiesa di Torbiera, dove don Marco celebrerà una messa di suffragio. I bombardamenti delle flotte anglo-americane alleate, rientravano in una strategia tesa ad indebolire difese ed avamposti tedesch. Il 5 novembre 1944 era una domenica e verso le 10 del mattino, e la flotta aerea alleata, colpì, presumibilmente per errore, la piccola frazione.