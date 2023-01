"Bombardamento, avevo 7 anni ed ero là quel 29 dicembre ‘43"

Caro Carlino,

il 29 dicembre ho letto nella sezione “Cultura” l’articolo dello storico Andrea Rossi sulle vittime dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Mi riferisco in particolare alla lapide sul baluardo di San Paolo, sopra Piazza Travaglio. Bene ha fatto Andrea Rossi a rivolgersi all’assessore Maggi (idealmente mi unisco pure io con questa mia lettera), che certamente provvederà ad una adeguata sistemazione di quel luogo proprio in occasione del prossimo 29.12 2023, anniversario dei 75 anni da quel bombardamento che ha distrutti vite e famiglie. Io non ho parenti tra le vittime, ma io ero là quel 29 dicembre del ‘43. Avevo 7 anni, ero là con mia nonna, allora abitavo in Via Giacomo Succi e quello era il nostro rifugio. Ero là e c’era pure il mio amico Graziano con suo papà. Noi bambini giocavamo sulla soglia del rifugio, quando arriva mio papà, dopo aver chiuso il negozio in San Romano, ci dice che ormai non verranno più e di andare a casa a mangiare. Io è mia nonna andammo, Graziano e suo papà rimasero là. Eravamo a tavola e mio papà arrivava dalla cucina con la terrina della pasta asciutta (gli piaceva pasticciare in cucina), quando sentiamo il rombo degli aerei. Allora via, verso il rifugio. In fondo a Via G.Succi, voltando a sinistra allora c’era una salitella erbosa, e li mio papà mi butto a terra e mi copri con il suo corpo. Io non vidi nulla ma lui raccontò di avere visto gli aerei passare sopra di noi e la bomba cadere sul rifugio. Da quel momento ho un vuoto, ma ricordo che nel pomeriggio con mia nonna andammo sulla mura, lei parlava con persone che erano là, io vidi persone che scavavano dove c’era il rifugio. Ho il ricordo chiaro di Deme Ventura (non so se ricordo bene il nome ma il cognome è quello), la mamma di Graziano, seduta su una sedia, sola, isolata, con un fazzoletto bianco in mano, che aspettava... Ella faceva parte dei Ventura, commercianti, con negozi di stoffe, biancheria e produttori di trapunte. In seguito io la vedevo in San Romano sempre vestita di nero, aveva perso marito e l’unico figlio, era inconsolabile: Io mi sono sempre sentita miracolata, e ancora oggi, molto vecchia, sono qui a raccontare, a ricordare, a mai dimenticare quel giorno. Un saluto,

Pasquina Ferrari