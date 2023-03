Bompani, ’dentro’ la crisi Striscioni sotto la tenda blu "Andiamo avanti senza sosta"

di Mario Bovenzi Marco Scalisi, un cappelletto verde calcato sugli occhi, affetta il salame che gli operai di una fabbrica di Todi, in Umbria, hanno spedito insieme ad altri prodotti della loro terra con un pacco raccomandato. Oltre l’involucro con pane e pasta, quel salame che si taglia a fette insieme al coraggio per resistere. Ad oltranza. Profumo di vino rosso che riempie l’aria un po’ fredda di marzo e slogan scanditi sotto la tenda blu dove gli operai della Fox Bompani di Ostellato ogni giorno si fanno forza per andare avanti. Parole di lotta e di speranza di una terra che non vuole perdere il lavoro, una fabbrica che qui tutti si ricordano da quando erano bambini. Di generazione in generazione. Non verrà tolto il presidio annunciano Emanuele Farinelli, del sindacato Fiom, e Giovanni Verla, segretario generale della Fiom Cgil fino a quando non verrà fatta chiarezza. "Vogliamo sapere quale sarà il futuro di queste famiglie, cosa l’azienda vuole fare, qual è il piano industriale di rilancio". E’ mattina, ormai stanno per suonare i rintocchi di mezzogiorno. Una decina di operai sono lì, sulle panche attorno al tavolo con le ‘munizioni’. Paste e caffe, per sostenere il corpo. Volantini e un...