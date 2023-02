Bompani, fase di stallo: il 9 assemblea ai cancelli

Il tavolo tecnico a livello istituzionale con la Provincia non ha sbloccato lo stallo che perdura da tempo per i lavoratori della Bompani, in cassa integrazione e preoccupati per il futuro. Si sono seduti al tavolo i sindaci di Fiscaglia e Ostellato, con la speranza di trovare una soluzione per garantire il reddito dei lavoratori attraverso l’apertura di conti tecnici nelle banche del territorio. I sindaci si sono dimostrati attenti alla situazione della Fox Bompani e si sono presi l’impegno di ricercare nel più breve tempo possibile un contatto con le banche presenti nei comuni. Hanno anche espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Fox. Il presidente della Regione, più in generale, si è detto preoccupato per la situazione della Bompani e l’impatto negativo che potrebbe ricadere sul territorio, visto l’importante bacino di famiglie che vi risiede e a come unico reddito quello che perviene dal lavoro in Bompani. Anch’esso si dice vicino alle istanze dei lavoratori. L’impegno delle istituzioni locali e provinciali è quindi quello di aprire un confronto sul tema anche con la Regione Emilia-Romagna. La Fiom Cgil, il sindacato più rappresentato nello stabilimento industriale di Ostellato, ha ribadito "le posizioni e preoccupazioni. Chiederemo un incontro all’azienda per un aggiornamento e il giorno 9 febbraio faremo assemblea davanti ai cancelli, auspicando di poter dare delle notizie aggiuntive rispetto all’angosciante silenzio che gravita sull’azienda e sui suoi dipendenti". Ricordiamo che le relazioni sindacali in Fox Bompani non sono semplici ormai dal lontano 2013. Strappi continui su questioni contrattuali e di organizzazione del lavoro hanno portato nel corso degli anni la rappresentanza sindacale a proclamare stati di agitazione e iniziative di sciopero, che hanno coinvolto lavoratrici e lavoratori per decine e decine di ore. A Ostellato è collocata la produzione con circa 100 addetti.

Franco Vanini