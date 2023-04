Bompani, Fiom in ansia "Pronti ad andare a Roma a manifestare"

E’ ancora in stallo la vertenza sindacale per dare un futuro produttivo alla Fox Bompani, storico stabilimento di elettrodomestici di Ostellato. Il 13 aprile si è svolto in Confindustria un incontro con la proprietà e la direzione aziendale, con al centro della discussione lo stato di avanzamento del piano industriale legato all’ingresso di nuovi investitori e il pagamento delle retribuzioni arretrate. Dalla presentazione fornita dalla Società emerge una situazione di sostanziale attesa rispetto alla nuova domanda presentata a Invitalia alla fine dello scorso mese di febbraio per l’intervento da parte del Fondo di Salvaguardia. "È evidente come i tempi stringano – si legge in una nota della Fiom e della Rsu – e si debba decidere velocemente. I lavoratori della Bompani sono in presidio permanente ormai da due mesi davanti allo stabilimento per conquistarsi prospettive certe, perché in ballo c’è il loro posto di lavoro. L’importante impegno assunto dalla Regione Emilia Romagna e dai comuni di Ostellato e Fiscaglia di sostenere la vertenza dei lavoratori deve adesso portare a esercitare ogni pressione possibile su Invitalia. I lavoratori sono pronti anche ad andare a Roma, sotto le sedi del Ministero per sollecitare una risposta positiva. A quel punto l’attuale proprietà della Fox Bompani non avrà più alibi per completare l’operazione trovando l’ultimo socio investitore. La ripresa della produzione al momento non è programmabile, così come non è prevedibile quando verranno pagate le retribuzioni del mese di dicembre 2022".