Bompani, i sindacati: "Non c’è alcuna certezza Vogliamo garanzie"

"Certezza sul pagamento dei salari, garanzia sull’attività produttiva e avvio di un confronto vero sul piano industriale". È questo ciò che viene rivendicato dalla Fiom Ferrara, dalla Rsu e dai dipendenti della Fox Bompani di Ostellato. Nella giornata di giovedì è stato dichiarato lo sciopero ad oltranza, strutturato in due ore al giorno da svolgere quando comandati al lavoro (un’ora a inizio e un’ora alla fine di ogni turno lavorativo) e con presidio all’ingresso principale dello stabilimento nei giorni di comando al lavoro, "dove – si legge nella nota del sindacato - di volta in volta decideremo eventuali modifiche all’articolazione degli scioperi". L’iniziativa di mobilitazione è stata assunta giovedì mattina a seguito dell’assemblea sindacale e della successiva riunione aziendale, nella quale, come riportano dalla Fiom Cgil Ferrara e dalla Rsu, "non sono state date certezze. Non si conosce la data di ripartenza e non si conosce il nome degli interlocutori e degli investitori con cui la proprietà ‘sta trattando’ il piano industriale, utile a garantire la ripresa del sito totalmente fermo ormai da settimane. E nessuna certezza sull’erogazione dei salari".

Valerio Franzoni