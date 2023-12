Bompani, manca il piano industriale. Fumata grigia al vertice in Regione

Timidi segnali di ripresa dell’attività produttiva della Fox Bompani di Ostellato nella seconda metà di gennaio. Ieri pomeriggio a Bologna, nella sede della Regione, si è svolto un incontro per trovare una soluzione all’ormai lungo contenzioso per portare la fabbrica di elettrodomestici a riaprire i battenti. E qualcosa si muove: "E’ stato un incontro interlocutorio – commenta con misura Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia – le sensazioni sono positive, ma si è preferito prendere qualche giorno di riflessione in più, per poi ritrovarsi, dopo le feste". Pensa decisamente positivo l’amministratore delegato della Fox Bompani, Enrico Vento, sia pure con toni prudenti: "La Fox conferma il proprio impegno a ripartire nella seconda metà di gennaio come preannunciato al tavolo di crisi regionale e alle organizzazioni sindacali. Al momento non aggiungiamo altro". Se non subentreranno intoppi dell’ultimo momento ancora qualche settimana di pazienza e gli operai potranno tornare nella fabbrica di Ostellato.

All’incontro hanno preso parte l’assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla, il manager Enrico Vento, rappresentanti di Confindustria, sindacati e amministratori. Diamo qualche numero: ai tempi d’oro l’azienda occupava fino a 800 persone, oggi parliamo invece di meno di 100 lavoratori circa in gran parte nello stabilimento di Ostellato, unico stabilimento produttivo. Prima della crisi fatturava mediamente 25 milioni di euro anno, esportando il 90% della produzione e l’area di export principale e` il Medio Oriente (ben il 70%). Con la pandemia e lo stop produttivo imposto dal lockdown l’azienda ha avuto un problema di liquidita`, che si e` aggravato nel corso nel 2021 fino allo stop produttivo nel 2022. Parliamo di una crisi finanziaria e non di business: gli ordini non sono mai mancati e l’azienda ha sempre avuto un portafoglio ordini consistente. Anche in questi giorni, pur essendo ferma da settembre, ha 5 milioni di euro di portafoglio. Nel frattempo c’è una notizia positiva, alla Bompani sono stati concessi altri sei mesi di cassa integrazione. D’accordo, era quasi un atto dovuto, ma perlomeno consentirà alle maestranze di vivere le festività in famiglia con maggiore serenità, in attesa della fumata bianca. Si intravede la luce nel tunnel, ma sindacati e amministratori non abbassano la guardia, visto lo stillicidio di problemi, accelerazioni ma soprattutto frenate, che si sono alternati in questi ultimi anni. Tanto da indurre i lavoratori al presidio dei cancelli davanti alla fabbrica per mesi e messi, con ogni tempo. La Fox Bompani di Ostellato è una delle poche attività manifatturiere rimaste del Basso Ferrarese in una zona geografica dove oramai è in atto una desertificazione del tessuto lavorativo e, dove il tasso occupazionale più che paragonabile a zone del Meridione d’Italia.

Franco Vanini