Bompani, niente salari. Scatta lo sciopero

Sciopero ad oltranza alla Fox Bompani di Ostellato indetto dalla Fiom Cgil perché "non sono state date certezza dall’azienda". I sindacati si riferiscono alla mancanza di rassicurazioni sulla "continuità dell’attività produttiva. Inoltre chiediamo un confronto vero sul piano industriale, che non sia scaricato su un peggioramento delle condizioni di lavoro". Uno dei motivi del contendere sono i salari: "Non si conosce una data di pagamento – continuano i sindacati –. L’azienda non si impegna a dare indicazioni certe sull’erogazione dei salari arretrati e futuri, rimandando in avanti ogni discussione".

L’azienda dichiara, fanno sapere i sindacati, che "se tutto va in porto si salderanno tutti i debiti. Si sta facendo il possibile e anche di più". La Fiom Cgil attacca: "Non si conosce la data di ripartenza e non si conosce il nome degli interlocutori e degli investitori con cui la proprietà ’sta trattando’ il piano industriale (anch’esso a noi sconosciuto), utile a garantire la ripresa del sito totalmente fermo ormai da settimane. A fronte delle mancate rassicurazioni o di assunzioni di responsabilità che vadano oltre alle promesse a e ai proclami a buon mercato da parte aziendale, la fiom provinciale, la rsu, le lavoratrici e i lavoratori della Fox Bompani di Ostellato rivendicano certezza nel pagamento di salari". Per questa ragione viene dichiarato lo sciopero a oltranza.

I sindacati spiegano in quale modalità: "Verrà strutturato in 2 ore al giorno da svolgere quando comandati al lavoro (1 ora a inizio e 1 ora alla fine di ogni turno lavorativo). Poi verrà organizzato un presidio all’ingresso principale dalle 8 alle 9 nei giorni di comando al lavoro dove di volta in volta decideremo eventuali modifiche all’articolazione degli scioperi. Ora più che mai rivendichiamo la garanzia del lavoro e della sua dignità in questo complesso territorio". La vertenza si complica e i sindacati non scherzano. Si annunciano giorni infuocati di protesta. re.fe.