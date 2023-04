Bompani, ore di attesa Finessi (Uilm): "L’azienda dica se può riprendere"

Non solo la Fiom, anche la Uilm di Ferrara ha partecipato il 13 aprile all’incontro in Confindustria con la Fox Bompani, che si è concluso senza risultati concreti. "Siamo in attesa – riassume la situazione della fabbrica di elettrodomestici di Ostellato Alberto Finessi – degli ultimi fondamentali passaggi necessari affinché l’azienda possa usufruire della liquidità utile alla ripresa produttiva e, conseguentemente, al pagamento delle relative spettanze ai lavoratori. A nostro giudizio siamo ormai arrivati al punto di svolta per la salvezza dello stabilimento. La situazione attuale non è interpretabile: o l’azienda e le maestranze si riprenderanno, oppure lo stabilimento chiuderà e sancirà definitivamente il fallimento di tutto ciò che è stato tentato in questi mesi". Secondo Finessi i segnali che arrivano incoraggiano a trovare spiragli per chiudere la vertenza, che si trascina ormai dallo scorso mese di dicembre, con scioperi e presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento. "In un momento critico come questo – conclude Finessi – confidiamo nel buon senso e nella volontà finalizzata alla ricerca di un clima collaborativo, di tutti gli interlocutori (lavoratori, impresa, parti sociali, istituzioni), nell’interesse dei lavoratori e della storia gloriosa di questo sito produttivo". In pratica si attende che Invitalia, l’azienda a capitale pubblico che dovrebbe entrare nella proprietà di Bompani, metta sul tavolo la liquidità indispensabile all’amministratore delegato Enrico Vento a far ripartire la produzione, ferma da diversi mesi, mentre le commesse, a sentire l’imprenditore, non mancano.

f. v.