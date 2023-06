"Bompani, presidio sciolto ma non molliamo"

"Dopo 105 giorni si è arrivati alla condizione di un primo documento che consegna all’azienda una grande responsabilità sociale per oltre 100 famiglie e per un intero territorio. La vertenza è ancora aperta e si concluderà soltanto quando l’azienda avrà ricevuto da parte delle banche la delibera sui finanziamenti richiesti per pagare le retribuzioni e riavviare la produzione. Poiché questo percorso sarà costantemente monitorato dal tavolo istituzionale che verrà riconvocato nelle prossime settimane per una valutazione sullo stato di avanzamento, l’assemblea dei lavoratori ha deciso di rimodulare il presidio, prevedendo di riattivarlo in occasione dei prossimi incontri istituzionali".

E’ la decisione presa dalla Fiom-Cgil espressa in un documento congiunto con la Rsu dopo l’assemblea di ieri mattina davanti ai cancelli dello storico presidio produttivo di Ostellato. Il segretario provinciale della Fiom Giovanni Verla e il delegato di zona Emanuele Farinelli hanno illustrato quanto discusso nell’incontro istituzionale svolto in Regione con la proprietà e la direzione aziendale della Bompani, richiesto dalla Fiom. In assemblea i lavoratori hanno votato la rimodulazione del presidio, vale a dire il suo smantellamento e montaggio solo in vista di iniziative importanti per il futuro aziendale. Verla ha evidenziato che dopo 105 giorni consecutivi i lavoratori sono stremati e il presidio ha un costo, anche per il sindacato (il noleggio del furgone utilizzato per il trasporto delle attrezzature su tutti). Il presidio è stato avviato con tre finalità: rivendicare la continuità aziendale e la ripresa della produzione; rivendicare il pagamento delle retribuzioni; difendere la dignità del Lavoro per il territorio del Basso Ferrarese. Il suo funzionamento richiedeva ogni giorno una decina di persone, impegnate dalle 7 alle 17. Con il passare del tempo si è affievolita la determinazione a tenere in piedi una struttura così impegnativa, senza il ricambio di volontari.

"L’accordo è un primo passo – dice Marco Scalisi, da 41 anni in Bompani e 37 nella Rsu – Sono contento se tutti i lavoratori tornano al lavoro. Ci sono state anche una decina di dimissioni: quando c’è incertezza e le bollette da pagare subentra la paura di arrivare a fine mese". Scetticismo da parte di Roberto Salvo: "Sono anni che Enrico Vento fa promesse. Vorrei però aggiungere che i sindaci di Ostellato e Fiscaglia sono venuti solo in un paio di occasioni, Tosi solo con l’arrivo dell’assessore regionale Colla". "Dopo più di cento giorni di presidio si vede finalmente qualcosa all’orizzonte – interviene Debora Vacchi – un accordo certificato è un impegno, adesso ci aspettiamo atti concreti. Rimane l’amaro in bocca per la scarsa solidarietà delle istituzioni locali e delle comunità: dopo un po’ sono spariti". "E’ un piccolo passo avanti – mette in luce Letizia Brina – ma non c’è ancora niente di concreto". "E’ stato ottenuto un risultato positivo – è la tesi di Alberto Morosi, capo reparto officine – tutte le parti si sono sedute attorno a un tavolo. Peccato aver sciolto il presidio, la continuità era la scelta migliore ma non c’era ricambio, alla fine è una scelta di buon senso". Pensa positivo anche Stefano Lugli: "Spero si sia aperto uno spiraglio, certo che finché non arrivano i finanziamenti sarà dura tirare avanti".

Franco Vanini