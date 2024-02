Bompani, riparte la produzione: "Una speranza per cento operai"

E’ conto alla rovescia a Ostellato per la ripresa della produzione nello stabilimento della Fox Bompani. E’ stato risolutivo l’incontro di lunedì scorso via Internet, cui hanno partecipato la proprietà, le parti sindacali e le amministrazioni locali.

"Si è deciso di riaprire la fabbrica nei prossimi giorni – spiega il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi –. L’idea sarebbe ripartire il 19 febbraio, il 26 al massimo". Ricordiamo che i circa cento dipendenti provengono dal comune di Ostellato ma anche da Migliarino, che ricade nella giurisdizione di Fiscaglia. La schiarita si era aperta all’inizio del mese di gennaio, si era deciso di posticipare la riapertura dopo le festività, per avere più agio per fare le operazioni senza la tagliola dei tempi contingentati. "Il piano industriale è stato accettato – aggiunge il primo cittadino di Fiscaglia – le banche hanno dato il via libera. I dipendenti torneranno al posto di lavoro, abbiamo avuto rassicurazione sul mantenimento di tutti i posti di lavoro". A dire il vero fino al 23 giugno nessuno rischiava il poto. "La cassa integrazione copre i rischi proprio per tutelare i lavoratori almeno a medio termine per qualsiasi tipo di imprevisto. "Di qui al 23 giugno c’è una fascia di tempo per raggiungere l’obiettivo senza essere condizionati da qualsiasi tipo di imprevisto. L’importante era riaprire la fabbrica il prima possibile in un territorio sguarnito dal punto di vista occupazionale e industriale nel Basso Ferrarese". La storica azienda di Ostellato produce cucine che esporta in tutto il mondo, con sbocchi anche e soprattutto in Medio Oriente. A dire il vero doveva riaprire i cancelli all’inizio dell’autunno dopo una crisi che aveva portato a interrompere la produzione dalla fine del 2022 e conseguente vertenza sindacale, con tanto di presidio dei lavoratori. Lo slittamento dei tempi è in relazione all’approvazione da parte delle banche del piano industriale, garantito dalla Regione, indispensabile per mettere a disposizione dell’amministratore delegato Enrico Vento la necessaria liquidità. E’ stata la mancanza di contanti a interrompere la produzione dalla fine del 2022 e conseguente vertenza sindacale. La situazione stagnante della Bompani per tanti mesi aveva scoraggiato diversi lavoratori, che si sono licenziati: ora la forza lavoro nello stabilimento di Ostellato è passato da 108 a una novantina di addetti.

Franco Vanini