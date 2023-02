Bompani, solidarietà dalla scuola "Sosteniamo il presidio in corso"

Scendono in campo anche le scuole al fianco dei 140 dipendenti della Fox Bompani, senza lo stipendio del mese di dicembre e senza aver ricevuto la tredicesima, ora in cassa integrazione: hanno ricevuto la solidarietà della Rsu dell’Istituto Comprensivo di Ostellato. "Desideriamo unanimemente esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori della Fox Bompani che sono in questo momento in lotta per la difesa del loro lavoro – si legge nel documento – Non siamo indifferenti alla proclamazione dello sciopero di 8 ore cominciato il 23 febbraio e che da allora va avanti a oltranza, per ogni giornata di comando al lavoro. Sosteniamo il presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica, che in queste mattine vediamo passando per andare nelle nostre scuole. Le bandiere che sventolano nella nebbia di questi giorni colpiscono gli occhi, entrano nel profondo e ci interrogano sulla sorte del lavoro nel nostro territorio". E ancora: "Le nostre scuole sono parte viva delle comunità di Fiscaglia e Ostellato, i cui figli tutti i giorni guardiamo negli occhi. A causa di crisi aziendali come questa, assistiamo allo svuotamento produttivo del territorio, con sempre più persone che per vivere hanno bisogno di lavorare costrette a spostarsi. Il calo demografico che attanaglia anche il nostro Istituto non potrà senz’altro vedere un’inversione di tendenza se non si investe in lavoro e lavoro di qualità".

Franco Vanini