Bonaccini alla festa dell’Unità "Si ricorda l’apertura del parco"

A Poggio Renatico si sta svolgendo la Festa dell’Unità al Parco I Maggio e sabato sarà occasione per avere nuovamente in frazione il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il gruppo organizzatore, infatti, ha annunciato che domani sera alle 21, il presidente arriverà alla festa poggese per festeggiare insieme al paese la festa dei 50 anni del parco. Per Bonaccini si tratta di un ritorno visto che nel 2016 era stato all’inaugurazione del parco, alla presenza di oltre 200 persone, ringraziando i volontari del Partito Democratico e dicendo che ‘c’è ancora tanta buona politica, fatta di passione, disinteresse, ideali’. Presidente che torna a Poggio a distanza di qualche mese anche dall’inaugurazione del parco solare Malvezzi – Fondazione Fornasini.