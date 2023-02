Bonaccini dà la carica al Pd "Scaldi i muscoli per il 2024"

E’ una corsa. In tutti i sensi. Stefano Bonaccini sta girando in lungo e in largo l’Italia sostenendo la sua idea di politica: popolare. Un concetto e un frasario che da tanto mancavano alla politica. Lui, governatore emiliano-romagnolo, orgoglioso delle sue radici, punta a farle riscoprire anche agli altri. A Ferrara, accolto al Cus, parla da leader (in pectore) del partito, ma con il garbo istituzionale di chi vanta primavere al vertice di istituzioni prestigiose. Dunque il consiglio, per i dem locali, è di "preparare i muscoli per il 2024", ma dal canto suo ribadisce la "collaborazione con il Comune di Ferrara". Non è la logica del bastone e carota, ma un ragionamento raffinato figlio di una formazione politica che oramai dalla scena pubblica ha preso commiato. La dirigenza del partito lo aspetta, trepidante. Per lo più, a Ferrara – salvo rare eccezioni con vocazione (da sempre) minoritaria – Bonaccini riscuote successo. Lui, che invece vorrebbe per il suo partito tornare a quella "cultura maggioritaria", una vocazione che il Pd sembra aver perso, specie dopo la batosta elettorale del 25 settembre scorso dalla quale molti (specie in città) si devono ancora riprende. Il segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli annuisce, fa sue le parole del presidente. Nicola Minarelli (segretario provinciale), segue a ruota. Parla a braccio: di territorio, di Cospito, del congresso, delle alleanze future. Le idee su come vuole far cambiare pelle al partito sono molto chiare: "Il Pd deve essere il partito della buona occupazione – scandisce il governatore – e il partito del lavoro, vicino alle imprese che creano buona occupazione". Gesticola, disegna traiettorie. Reali e virtuali. S’impone a forza di "risultati concreti" che ha ottenuto. E rivendica la necessità di "una nuova classe dirigente". E chissà che non sia davvero la volta buona? "Ci sono decine di amministratori – riconosce – sparsi lungo tutta Italia, che devono essere valorizzati, perché rappresentano una parte importante del grande valore del nostro partito". Qui sul territorio "la fase congressuale mi pare stia andando bene". I suoi sostenitori sono tanti, la platea è eterogenea. Probabilmente l’hanno designato più che come nuovo segretario, come ancora per evitare "l’irrilevanza". Come a dire che per il cupio dissolvi e per la gauche caviar i tempi sono finiti. Forse è davvero l’occasione per dimenticare certi (grandi) errori del passato e ricominciare dall’identità. Nell’elencare i suoi obiettivi preme l’acceleratore su due punti: "Il diritto allo studio e il diritto all’istruzione. Sono due punti che per noi sono fondamentali". Marca, in questo modo, una distanza tra il "modello Emilia e quello della Lombardia: non dico che sia migliore il nostro, dico che è diverso e orientato al pubblico".

Federico Di Bisceglie