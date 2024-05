Bonaccini: "La nostra Regione è un modello. Turismo, sanità e aziende sono delle eccellenze"

Erano più di trecento ad assistere, ieri sera, al comizio elettorale del presidente uscente della Regione Emilia-Romagna, candidato alle elezioni europee, Stefano Bonaccini del Pd. A fargli gli onori di casa, sul palco allestito di fronte alle nuove scuole elementari, è stato il sindaco, anch’esso uscente, Andrea Baldini. Che ha fatto da apripista al governatore, spiegando in sintesi, i punti chiave del suo programma amministrativo locale per i prossimi 5 anni. Obiettivi principe: "Soelia, di cui se ne parla da tanto-ha spiegato-statale 16, un progetto che anche se non può accontentare tutti è essenziale e strategico per la comunità ed il territorio; ospedale che per molti doveva chiudere ed invece verrà ancora potenziato; le scuole, il futuro dei nostri giovani; il sociale, gli investimenti". Ha poi preso la parola Bonaccini, allacciandosi da subito alla catastrofica alluvione del 2023, lodando "i volontari che si sono rimboccati le maniche, spalando il fango cantando Romagna Mia". Ma "con me, col terremoto, i rimborsi danni, che oggi tardano a venire, chiesti anche per i mobili, son stati pagati al 100%" ha aggiunto. Col fiore all’occhiello del basso tasso di disoccupazione e degli ottimi livelli imprenditoriali, dei modelli regionali di turismo, enogastronomici, ambientali, innovativi ed agricoli.

Nando Magnani