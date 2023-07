Bonaccini visita i comuni "Insieme ci rialzeremo"

"Dopo il sisma, la pandemia e l’alluvione, insieme supereremo anche questa". È quanto ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, all’ombra della canonica di XII Morelli bombardata dalla grandine, nel suo tour nelle cittadine più colpite dal maltempo di sabato. Un pomeriggio in cui, toccando Cento, ha poi incontrato anche il sindaco di Argenta, Terre del Reno con la visita in municipio, le Ceramiche Sant’Agostino, vedendo anche il sindaco di Poggio Renatico e infine San Bartolomeo in Bosco, assieme al primo cittadino Alan Fabbri.

"Stiamo facendo sopralluoghi e siamo stati anche a visitare un vivaio a Buonacompra – ha detto Bonaccini –. Quest’emergenza si aggiunge a quella dell’alluvione, dalla quale però abbiamo sperimentato una procedura burocratica più snella, che chiederemo al governo di poter usare anche ora. Così, le famiglie potranno avere subito un ristoro da 3mila euro e le aziende da 5mila. Già 9mila famiglie colpite dall’alluvione hanno ricevuto lo stesso anticipo". Fermo restando che prima deve essere "riconosciuto lo stato d’emergenza nazionale – ha precisato – e a questo scopo invieremo la documentazione al governo entro il fine settimana".

Diversi gli interventi nelle intenzioni del presidente. "Nelle prossime ore decreteremo lo stato di emergenza regionale e martedì come giunta abbiamo stanziato ciò che avevamo, 3 milioni di euro a fondo perduto – ha detto –. Stiamo anche verificando la possibilità di avere la sospensione dei mutui". La vicepresidente regionale, Irene Priolo, ha invece spiegato che è già pronta un’ordinanza: "I rifiuti del maltempo saranno riconosciuti come rifiuti urbani e ritirati in strada – ha spiegato –. Quelli pericolosi invece, come l’amianto, vanno lasciati a terra e non toccati, saranno prelevati direttamente dal gestore".

L’incontro è stato molto apprezzato dai cittadini. "Ci riprenderemo anche da questa tragedia – ha detto il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi –. L’emergenza in corso non deve passare in secondo piano solo perché più silenziosa. Stiamo sentendo molto la vicinanza della Regione, e anche noi dobbiamo sollecitare il governo". "A Terre del Reno si parla di 1.800 segnalazioni per 27 milioni di euro di danni ai privati, 30 milioni di euro per le aziende e 3 milioni per i nostri edifici pubblici – è la stima del sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi – a differenza del sisma, ora vedo persone davvero in ginocchio, che non sanno più come fare, che magari avevano appena finito i lavori post terremoto o non sanno come andare a lavorare perché non hanno più un’auto". "A Poggio Renatico al momento si parla di 400 richieste – aggiunge il primo cittadino Daniele Garuti – il conto attuale è di 5 milioni di euro di danni per i privati, 1 milione per le aziende e 700mila euro di danni a proprietà comunali".

Laura Guerra