Bonazza, inizia la corsa: "Ospedale e rinnovabili"

LAGOSANTO

Si è presentato ieri il candidato a sindaco Gianluca Bonazza, 53 anni nato in Svizzera, ma poi trasferitosi a Lagosanto, da 25 avvocato. "Grazie a questa professione ho potuto conoscere la realtà laghese molto approfondita", ha detto. Con la lista "R-Innovare Lagosanto", sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Rete Civica esclusa la Lega. Nella sala comunale ha esordito con una bordata all’attuale primo cittadino Cristian Bertarelli "che si candidò 5 anni fa come politico spendendo e godendo del traino di tutti i partiti del centrodestra e oggi si presenta come civico. Vinse - ha proseguito Bonazza - per un pugno di voti, nonostante un centrosinistra spaccato. Non un risultato elettorale esaltante come le cose fatte a Lagosanto in 5 anni di arroganza individuale". Bonazza ha sottolineato che vede "la carica di sindaco come una prestazione di servizio per la comunità" svelando come prima di Bertarelli, l’onorevole Maura Tomasi gli avesse chiesto di candidarsi per Lagosanto "purché prendessi la tessera della Lega, ma non svendo i miei valori pur di avere potere". Stoccata anche all’avversario del centrosinistra Andrea Pambianchi, sostenuto "da un campo largo che a livello nazionale si sta sgretolando e non è unito su nulla". Hai poi declinato per punti le proposte per il rilancio di Lagosanto, premettendo che al primo posto c’è quello "di non vendere per tornaconto personale la propria dignità. Io mi piaccio - ha sottolineato - perché non ho mai accettato certi compromessi".

Per il proprio territorio al primo posto la sanità, anticipando che in liste avrà un ex dirigente dell’Ausl "persone con competenze specifiche e un tavolo mensile coi medici di medicina generale per ragionare sulla "medicina difensiva per il solo timore di sbagliare, emettono un numero eccessivo di richieste di prestazioni mediche e dall’altra la non accettabile situazione delle liste chiuse o con tempi lunghissimi". Rilancio del nosocomio laghese che produrrebbe un rimbalzo di sviluppo economico, una Rsa da realizzare da parte di privati, una "vocazione verde, dopo lo scempio compiuto lungo la via del Sale, sembra da parte di questa amministrazione, che ha violentato alberi che la natura in anni ci aveva donato. Il rispetto del verde si fa con le energie rinnovabili ed abbiamo già proposte concrete che produrranno risparmi ai laghesi. Abbiamo ancora l’illuminazione a incandescenza che costa e consuma tantissimo con una convenzione con una società spenderemmo meno e più luminosità. Individuate tre percorsi ciclabili per aumentare la vocazione turistica e via Spina - ha concluso - sarà a senso unico per renderla fruibile dai cittadini in piena sicurezza e valorizzazione dei locali che vi si affacciano".

c.c.