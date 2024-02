Bonazza sui parchi: "Sbagliato sostituire l’erba con il tappeto sintetico"

LAGOSANTO

Prosegue il confronto a distanza tra il candidato sindaco della lista civica ‘R-innovare Lagosanto’ Gianluca Bonazza e il primo cittadino Cristian Bertarelli sul progetto di riqualificazione dei parchi. "Sostenere che chi scrive sia contro il verde pubblico e contro i parchi significa, chiaramente – replica in una nota Bonazza alle parole di Bertarelli -, prendere lucciole per lanterne. Vero è, invece, proprio il contrario. Saranno le opere in corso di realizzazione a sottrarre, inevitabilmente, spazio al verde. Buona parte del rigoglioso manto erboso di cui oggi si può godere nei parchi Pinocchio e della Pace verrà sostituito da pavimento sintetico, vialetti, attrezzi e piazzole aride. Chi scrive ha evidenziato proprio il sacrificio di aree verdi in favore di un discutibile progetto che impegnerà un’enorme quantità di denaro sia per la realizzazione che per la futura manutenzione".

Bonazza, inoltre, invita il sindaco a prendere "consapevolezza piena della composizione demografica del comune" e, riguardo il sistema di sorveglianza, "ad uscire più frequentemente dall’edificio comunale e a confrontarsi un pochino di più ed un pochino meglio con i propri cittadini. Scoprirà un mondo fatto di persone per bene e di buoni costumi che, forse, non meritano di essere controllate da cotanto e costoso sistema di sorveglianza".

L’aspirante primo cittadino rivela, infine, che la lista ‘R-innovare Lagosanto’ "sta lavorando per organizzare campi estivi comunali ai quali i genitori che lavorano potranno, anche dopo la fine dell’anno scolastico, affidare i loro bimbi in totale sicurezza. Solo così si incentivano le famiglie con figli a restare o, magari, a trasferirsi da noi".