Bondeno a ’Campanile Sera’. Una storia da raccontare

C’è stata una primavera, quella del 1960, in cui Bondeno è salito alle cronache nazionali. E’ stato seguito, ammirato, applaudito da tutta Italia, in quella trasmissione della Rai, trasmessa sugli schermi in bianco e nero, intitolata ‘Campanile Sera’. Un pezzo di storia di paese illuminata dalle luci della ribalta. Era stato un successo ineguagliabile.

Ecco dunque che, Bracciano Lodi ed Edmo Mori, storici locali per eccellenza che da anni con le loro pubblicazioni documentano personaggi ed eventi della città, presentano alla Sala 2000 di viale Matteotti, venerdì 24 e sabato 25 ottobre alle 21 e domenica 26 alle 16 "Bondeno a Campanile Sera". Una storia reale, scritta per il teatro, dove parlano i protagonisti di quelle puntate. Un testo tratto, scrutando e tracciando, gli archivi de ‘Il Resto del Carlino’.

"Volevo ricostruire quei giorni, di quando tutta l’Italia parlava di Bondeno – racconta Bracciano Lodi –. Ho salito le scale della redazione di Ferrara de ‘Il Resto del Carlino’ e mi sono presentato al responsabile Cristiano Bendin che mi ha accolto con grande cortesia, raccontando quello che volevo fare e chiedendo di poter accedere all’archivio del giornale. Mi ha accompagnato – continua Lodi – spiegandomi come muovermi e orientarmi tra i ‘faldoni’ archiviati di pagine puntuali e straordinarie. E’ stata una magia, che ha svelato aneddoti, personaggi che poi ho indagato. Ho incontrato su quelle pagine i protagonisti colti, vivaci, coraggiosi, capaci di fare ‘squadra’ di una Bondeno che non può essere dimenticata. Sono tornato altre volte nell’archivio de ‘Il Resto del Carlino’. Ne è uscito il testo che sarà rappresentato in teatro ma anche tanti aneddoti e curiosità, che poi ho unito alle testimonianze dirette, che non conoscevamo".

Parlano le pagine dei giornali di allora e incorniciano un momento che ha dato al paese forza e identità. Bracciano Lodi ha trasformato i fatti in un copione che dà voce ai protagonisti di quella primavera di 65 anni fa. Sarà recitato sul palcoscenico da chi di certo nella vita non è attore, ma ha accettato, di prestarsi a dare voce a quei giorni, con un corredo di immagini storiche della collezione di Marco Dondi. Campanile Sera diventa così per tutti, anche per i giovani di oggi e per chi, a quella data, ancora non c’era, una folata di ‘luci della ribalta’ che racconta anche tutta l’umanità e gli aneddoti curiosi di chi li aveva aiutati negli intenti. Una ‘squadra’ da conoscere e rivivere, attimi da esplorare nell’emozione di un tempo che ritorna per imparare i valori di un paese riuscito non solo nell’intento di vincere ma anche in quello di comunicare entusiasmo ed identità.

Claudia Fortini