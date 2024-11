Bondeno, alla Casa della musica la mostra ’Dipingi il tuo StraVolto’

Domani, alla Casa della Musica di via Veneto, dalle 17, sarà presentato il libro "Gli StraVolti" e sarà inaugurata la mostra pittorica di Paolo Brunelli, insieme al laboratorio interattivo "Dipingi il tuo StraVolto". "Un bell’appuntamento che peraltro renderà fruibile da tutti uno dei nostri contenitori culturali non solo adibito ai corsi musicali ma anche artistici, come il corso tenuto da Gianni Cestari – commenta l’assessore competente, Francesca Aria Poltronieri –. Il progetto "Gli StraVolti", per cui ringrazio la curatrice Augusta Calzolari e Auxng Scuola di Musica Bondeno, è un nobile esempio di come si possa continuare a coltivare la passione per l’arte anche in età avanzata". Paolo Brunelli, autore della mostra, è infatti un pittore autodidatta che vive in una struttura per anziani. Con "Gli StraVolti", l’artista mediante la pittura riesce a dare forma a tante "stranezze". Rimarrà visitabile fsino al 23 dicembre.