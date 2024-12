Bondeno approva il Bilancio di previsione 2025-2027: crescita e nuovi investimenti

BONDENOConti in regola e programmi per il futuro, mentre i residenti crescono di 108 persone. Il consiglio comunale di Bondeno ha approvato martedì sera il ‘Bilancio di previsione finanziario 2025-2027’. L’approvazione entro l’anno permette di rendere immediatamente spendibili le risorse per progetti e investimenti. E’ anche stato approvato, all’unanimità, l’emendamento presentato dal consigliere del Pd Mauro Verri, che riguarda l’aumento della pubblica illuminazione nel parcheggio a servizio delle scuole elementari e degli impianti sportivi adiacenti, così da portare ulteriore sicurezza a chi transita, alle famiglie e ai residenti. "Un bilancio che certifica come il nostro sia un Comune che investe tantissimo nei lavori pubblici e offre altrettanto in termini di servizi – ha sottolineato il sindaco Simone Saletti –, spesso riuscendo a intercettare cospicue risorse dagli enti sovracomunali". Cresce la popolazione di 108 unità e ci sono 8 nuove attività economiche. Il Pil del territorio, stando a quanto spiegato in consiglio, ovvero i redditi ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef "Segnano un +11 milioni". "Sembra essersi trovato un assestamento della popolazione – ha evidenziato il consigliere del centro sinistra Tommaso Corradi - ma la questione principale che riscontro è la difficoltà a trovare novità. Non bisogna accontentarsi della stabilità, ma si deve capire come implementare il territorio, penso ad esempio alla promozione che andrebbe ragionata con più prospettiva. Sulle opere pubbliche si nota il sostegno della Regione ad esempio sulla Circonvallazione Ovest, e ricordo che le aliquote Irpef e Imu sono state portate al massimo". Immediata la replica del sindaco Saletti: "Per quanto riguarda la Circonvallazione, l’Amministrazione ci ha creduto sin dalla realizzazione del primo tratto, dal ponte di Borgo Scala e dalla progettazione definitiva di tutta la restante parte dell’opera – ha detto - ottenendo nelle ultime settimane il finanziamento da quasi 5 milioni grazie ai fondi europei, con l’importante aiuto fornito dalla nuova amministrazione provinciale. Sulla promozione del territorio – ha ribadito il primo cittadino – mi fa piacere ricordare come recentemente abbiamo ottenuto il plauso dalle associazioni di categoria e dai sindacati, che hanno riconosciuto la promozione soprattutto orientata all’apertura di tante nuove attività". Poi un riferimento al costo dei servizi: "I cittadini di Bondeno hanno le tariffe per i servizi a domanda individuale probabilmente più basse della provincia - ha ribattuto - e per il prossimo anno abbiamo in cantiere un nuovo bando a sostegno di tutto il comparto imprenditoriale: da quello agricolo a quello commerciale".