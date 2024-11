Bondeno, arrivano 66 nuovi cestini porta rifiuti

Un impegno dell’amministrazione comunale per l’ambiente. E’ in arrivo l’integrazione e la sostituzione di 66 cestini porta rifiuti. Un imput al decoro urbano. Saranno divisi in due tipologie a seconda della loro collocazione nel centro storico o nel resto del territorio. Saranno più grandi, capienti e robusti rispetto agli attuali: completamente diversi rispetto agli esistenti "gettacarte". La capacità totale di ciascun cestino passerà da circa 30 litri a 130 litri. L’investimento totale, approvato nei giorni scorsi da una delibera della giunta comunale, ammonta a poco meno di 30 mila euro e punta a riqualificare in maniera considerevole il sistema di raccolta rifiuti urbani per Bondeno e frazioni. Per il solo centro del capoluogo sono previsti 27 cestini di forma ottagonale in acciaio zincato completi di posacenere, ancorati su una base in cemento, adatti ad essere posizionati nei centri urbani. Pesano circa 40 chili. Gli altri 39 saranno collocati fuori dal centro storico e in alcune frazioni.