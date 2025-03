Bondeno azzera i rifiuti a negozi e parrocchie

Nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, a Bondeno, una variazione di bilancio fortemente voluta dall’Amministrazione. Dal 2025, anche le attività commerciali di vicinato della frazione di Scortichino saranno esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti (Tarip), che sarà azzerata tramite un impegno che il Comune ha deciso di farsi carico per 11mila euro.

"Un obiettivo del mandato che vogliamo raggiungere – dice il sindaco Simone Saletti –. Gli sgravi e azzeramenti della Tarip fatti dal Comune sono già operanti da alcuni anni per le piccole attività, per le associazioni e per le organizzazioni presenti in tutte le frazioni". L’unica frazione rimasta fuori dai sostegni era Scortichino, caratterizzata da un numero di abitanti più elevato rispetto alle altre. "Negli anni, però, le attività di vicinato e il tessuto associativo sono cambiati – prosegue –. Dalla pandemia in poi, gli sforzi dei commercianti sono diventati sempre più gravosi, senza trascurare le fatiche quotidiane delle associazioni e organizzazioni. Vogliamo intervenire in maniera decisa allargando gli sgravi e gli azzeramenti della Tarip anche a Scortichino e alle sue realtà che contribuiscono a rendere la frazione un luogo ricco di servizi e opportunità per cittadini e per le famiglie".

Gli 11 mila euro della variazione di bilancio andrebbero a sommarsi ai 51mila euro che l’Ente stanzia ogni anno per i sostegni alle altre frazioni. I sostegni ad attività frazionali, associazioni e organizzazioni riguardano il 100% della Tarip per le attività commerciali. Poi, l’azzeramento totale della tariffa rifiuti è per le Onlus e per i locali delle parrocchie di pertinenza ai luoghi di culto in cui vengono svolte attività di socializzazione per la popolazione di ogni età.