Bondeno (Ferrara), barista aggredito dai clienti dopo una lite

Ferrara, 29 aprile 2023 – Notte di violenza in un bar di Bondeno. Intorno alle 3, in un locale di viale della Repubblica, è scoppiata una lite tra due avventori e il titolare. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che è stato picchiato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso con una ferita alla testa, fortunatamente non grave. Gli assalitori si sono dileguati prima dell’arrivo dei militari. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.