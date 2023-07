"BONDENO: Bundan Celtic Festival alla Rocca - Un ricco programma di concerti e musica dal vivo"

Inizia oggi e prosegue fino a domenica, nel parco della Rocca Possente di Stellata, il Bundan Celtic Festival, la più grande rievocazione storica nel suo genere che ogni anno richiama più di 40 mila spettatori. L’ingresso è gratuito. E’ ricco anche il programma musicale. Stasera alle 21.30 si parte con il concerto de Les Irlandiis, e a seguire alle 23 i Sliotar in concerto. Domani alle 20.30 tocca ai Rota Temporis. Alle 21.30 seguono i The Clan, e alle 23 chiudono i Triddana. Sabato 22 la musica dal vivo inizia alle 20 con i Caffè Havana Sambuca Lambrusco, gruppo che sarà seguito alle 21.30 dai Daridel , e alle ore 23.00 gli Uncle Bard & The Dirty Bastards. Domenica 23, ultimo giorno del Bundan, la musica si accende alle 21 con i Sewer Sailors, e prosegue con lo spettacolo finale di chiusura delle 23.