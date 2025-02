Bondeno città ’cardioprotetta’: "Sul territorio 46 defibrillatori"

Sono quarantasei i defibrillatori installati sul territorio di Bondeno, fra capoluogo e frazioni, portando il comune matildeo ad essere uno dei più e meglio cardioprotetti a livello regionale. In gergo tecnico, si chiamano Dae, ovvero dispositivi semi-automatici esterni: in caso di bisogno, possono essere presi e utilizzati da chiunque, senza la necessità di un titolo abilitativo, dal momento che il dispositivo è dotato di comandi testuali e vocali che guidano al corretto utilizzo.

Negli ultimi giorni, è stata completamente revisionata la mappa (sempre consultabile online) dei dispositivi attivi: oltre ad essere geolocalizzati e indicati anche tramite fotografie, sono adesso divisi per tipologia. In particolare, connotati da una spunta di colore verde, si trovano i nove defibrillatori collocati all’aperto e sempre fruibili ventiquattro ore su ventiquattro dai cittadini: tali dispositivi si trovano a Bondeno, Scortichino, Gavello, Pilastri, Stellata, Ospitale e Ponte Rodoni.

La maggior parte dei defibrillatori, ventiquattro e colorati di blu sulla mappa online, sono invece collocati all’interno di luoghi, edifici o attività sul territorio, e sono utilizzabili in caso di necessità durante l’apertura al pubblico di questi luoghi. Ad esempio, molti di tali defibrillatori si trovano all’interno di palestre, scuole, centri ricreativi e sanitari.

In ultimo, evidenziati in rosso sulla mappa, si trovano i tredici dispositivi mobili collocati su altrettanti veicoli di emergenza o soccorso, ossia quelli di Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco Volontari e Croce Rossa.

"La speranza è ovviamente quella di non doverli usare mai, ma in caso di bisogno il territorio è pienamente attrezzato grazie a un’attenzione costante e duratura nel tempo – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Protezione civile, Ornella Bonati –. Dal 2013, infatti, la Polisportiva Chi Gioca Alzi la Mano si è sempre spesa per l’installazione dei dispositivi e soprattutto per la realizzazione di corsi di primo soccorso, massaggio cardiaco e di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici, nell’ambito del progetto RianimiAMO Bondeno".