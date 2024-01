Bondeno, colta da malore finisce fuori strada. Anziana estratta dalle lamiere e portata a Cona

Colpita da un malore perde il controllo dell’auto, esce di strada e va a sbattere contro un grosso palo di cemento della recinzione dell’impianto della Bonifica. E’ successo ieri pomeriggio a Bondeno, a una donna di 83 anni, estratta dalle lamiere dai sanitari con l’aiuto dei vigili del fuoco volontari e condotta all’ospedale di Cona. E’ ferita ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Tornava a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Bondeno. Era quasi arrivata, mancavano solo trecento metri, quando improvvisamente, ha racconto di essersi sentita male. Stava percorrendo via Finalese, la strada che collega Bondeno a Finale Emilia scorrendo parallela al fiume Panaro sull’argine, molto vicino a dove tre settimane fa un’auto è precipitata nelle acque e il conducente si è miracolosamente salvato uscendo dall’abitacolo prima che si inabissasse. Quando l’hanno estratta dall’auto, era cosciente, salvata dagli hair-bag.

Claudia Fortini